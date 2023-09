Glücksgefühle-Festival 2023: Line-up, Bands, Tickets und Camping

Das Glücksgefühle-Festival am Hockenheimring feiert 2023 seine Premiere. Hier gibt es alle Informationen rund um Line-up, Bands, Tickets und Camping.

2023 gibt es einige Festivals, die man als Musikfan in Deutschland besuchen kann - doch eines von ihnen sticht heraus: Denn während andere Veranstaltungen wie Rock am Ring oder das Modular Festival in Augsburg bereits feste Größen in der Festivallandschaft sind, feiert das Glücksgefühle-Festival dieses Jahr Premiere. Veranstaltungsort ist der Hockenheimring in Baden-Württemberg. Dabei handelt es sich eigentlich um eine Rennstrecke in der Nähe von Heidelberg, die zwischen dem 14. und dem 17. September 2023 zur Feiermeile wird. Übrigens: Mitorganisator des Glücksgefühle-Festivals ist niemand Geringerer als Fußballspieler Lukas Podolski.

Sie wollen wissen, wann welcher Künstler aufritt, wie viel man für Eintrittskarten hinlegen muss und ob man auch vor Ort übernachten kann? Hier gibt es alle Informationen rund um Line-up, Band, Tickets und Camping.

Glücksgefühle-Festival 2023: Diese Bands treten auf

Headliner beim Glücksgefühle-Festival sind Cro, Materia und Sido. Neben ihnen treten aber noch eine Menge weitere Künstler auf. Hier sind alle bisher bestätigten Acts in der Übersicht:

Alle Farben

ATB

Clueso

Cro

David Puentez

Donots

Felix Jaehn

Gentleman

Gestört Aber Geil

Glockenbach

Harris & FordHBz

& FordHBz Joris

Kamrad

Kayef

Lea

Leony

Luna

Marteria

Mausio

Max Bering

Mia Julia

Milky Chance

Moguai

Neelix

Nico Santos

OBS

Paul Van Dyk

Robin Schulz

Sarah Connor

Sido

Stella Bossi

Steve Aoki

Timmy Trumpet

Topic

Valentino West

Vize

Wincent Weiss

Younotus

Zoe Wees

Beim Glücksgefühle-Festival gibt es zwei Bühnen: die Euphoria Stage und die Cloud 9 Stage. Folgende Künstlerinnen und Künstler sind am Start.

Freitag, 15. September 2023

Euphoria Stage

Leony 12:00 – 12:30 Uhr

Kayef 12:50 – 13:20 Uhr

Joris 13:40 – 14:10 Uhr

Zoe Wees 14:45 – 15:15 Uhr

14:45 – 15:15 Uhr Gentleman 15:50 – 16:35 Uhr

Milky Chance 17:20 – 18:05 Uhr

Wincent Weiss 18:50 – 19:35 Uhr

18:50 – 19:35 Uhr Sarah Connor 20:20 – 21:20 Uhr

20:20 – 21:20 Uhr Sido 21:50 – 22:50 Uhr

Cloud 9 Stage

Max Bering 12.00 – 13:00 Uhr

12.00 – 13:00 Uhr Stella Bossi 13:00 – 14:00 Uhr

13:00 – 14:00 Uhr Glockenbach 14:00 – 15:00 Uhr

Gestört aber Geil 15:00 – 16:00 Uhr

OBS 16:00 – 17:00 Uhr

Harris & Ford 17:00 – 18:00 Uhr

& 17:00 – 18:00 Uhr Topic 18:00 – 19:00 Uhr

Alle Farben 19:00 – 20:00 Uhr

Felix Jaehn 20:00 – 21:00 Uhr

20:00 – 21:00 Uhr ATB 21:00 – 22:00 Uhr

21:00 – 22:00 Uhr Steve Aoki 22:00 – 23:00 Uhr

Samstag, 16. September 2023

Euphoria Stage

Kamrad 12:00 – 12:30 Uhr

Luna 13:00 – 13:30 Uhr

Lea 14:00 – 14:45 Uhr

Grüngürtelrosen 14:55 – 15:10 Uhr

Nico Santos 15:30 – 16:15 Uhr

15:30 – 16:15 Uhr Donots 17:00 – 17:45 Uhr

Clueso 18:30 – 19:15 Uhr

18:30 – 19:15 Uhr Cro 20:00 – 21:00 Uhr

20:00 – 21:00 Uhr Marteria 21:45 – 22:45 Uhr

21:45 – 22:45 Uhr Closing Show 22:45 – 23:00 Uhr

Cloud 9 Stage

Valentino West 12:00 – 12:40 Uhr

Moguai 12:40 – 13:35 Uhr

Younotus 13:35 – 14:30 Uhr

Mausio 14:30 – 15:25 Uhr

David Puentez 15:25 – 16:20 Uhr

HBz 16:20 – 17:15 Uhr

Mia Julia 17:15 – 17:50 Uhr

17:15 – 17:50 Uhr Vize 17:50 – 18:45 Uhr

Neelix 18:45 – 19:40 Uhr

Paul van Dyk 19:40 – 20:35 Uhr

19:40 – 20:35 Uhr Robin Schulz 20:35 – 21:30 Uhr

20:35 – 21:30 Uhr Timmy Trumpet 21:30 – 22:30 Uhr

Tickets für das Glücksgefühle-Festival 2023

Tickets kann man für Freitag, Samstag oder beide Tage kaufen. So sehen die Preise aus:

Tagesticket Freitag (15. September): 89 Euro

Tagesticket Samstag (16. September): 89 Euro

Full Weekend Ticket: 149 Euro

Full Weekend Ticket Gruppe (ab 4 Personen): 129 Euro pro Person

Außerdem gab es auch VIP Festivaltickets zu erwerben - die sind allerdings bereits alle ausverkauft. Wer es noch ein Stückchen luxuriöser haben möchte, hat allerdings die Möglichkeit, auf sogenannte Supreme Tickets zurückzugreifen. Diese beinhalten unter anderem den Zugang zu einer exklusiven Lounge "von und mit Lukas Podolski", wie es auf der Website des Glücksgefühle-Festivals heißt. Dafür musste man allerdings auch etwas tiefer in die Tasche greifen:

LP Supreme Base Freitag (15. September): 499 Euro

Supreme Base Freitag (15. September): 499 Euro LP Supreme Base Samstag (16. September): ausverkauft (Stand: 21. August 2023)

Supreme Base Samstag (16. September): ausverkauft (Stand: 21. August 2023) LP Supreme Base Full Weekend: 899 Euro

Für alle, die ein Ticket gekauft haben, es dann aber aus den unterschiedlichsten Gründen doch wieder loswerden wollen, gibt es einen offiziellen Resale-Shop.

Glücksgefühle-Festival 2023: So funktioniert das Camping

Wie beim Großteil aller Festivals hat man auch beim Glücksgefühle die Möglichkeit, vor Ort zu campen. Während die Musikacts nur am Freitag (15. September) und Samstag (16. September 2023) auftreten, macht der Campingplatz schon am Donnerstag (14. September) um 12 Uhr auf und schließt erst am Sonntag (17. September) um 14 Uhr wieder.

Grundsätzlich gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, auf dem Glücksgefühle zu campen - mit jeweils unterschiedlichen Comfort-Standards:

mit dem eigenen Zelt auf dem Zeltplatz

mit dem eigenen Wohnwagen oder Wohnmobil auf dem Wohnmobilplatz

in den festivaleigenen Glamping-Hütten und -Zelten

Die Tickets für die verschiedenen Camping-Angebot müssen zusätzlich zu den eigentlichen Festivalticket erworben werben. Auf dem Wohnmobilplatz steht Strom zur Verfügung. Für den Müllpfand muss man 5 Euro bereithalten. Im Gegenzug erhält man Mülltüte und Pfandmarke. Bringt man die volle Tüte inklusive Marke am Ende des Festivals zurück, erhält man die 5 Euro wieder. Das Übernachten im eigenen Auto ist auf keinem dem Stellplätze erlaubt. Folgendermaßen sehen die Ticketpreise für das Camping aus:

Standard-Camping (Zeltplatz, 14.-17. September): 60 Euro pro Person

Wohnmobil-Camping ( Wohnmobilplatz , 14.-17. September): 80 Euro pro Person

Für das luxuriösere Glamping gibt es nochmal verschiedene Unterkategorien: