"Glücksgefühle" Festival live im Stream: Übertragung bei RTL+

"Glücksgefühle" 23 - RTL bringt beide Festval-Tage live und kostenlos auf die Monitore der Nation. Hier erfahren Sie alles zur Übertragung im Live-Stream.

"Glücksgefühle" 23 - schon vor der Premiere preisen die Veranstalter das neue Festival als "das größte Musikfestival Deutschlands". 100.000 Besucher werden erwartet, eine Million Quadratmeter bieten Platz für bis zu 30.00 Camper. Die laut Veranstalter "besten Acts" aus Pop, Rock, Hip Hop und EDM sind avisiert, es gibt 40 Stunden Live-Musik auf zwei Bühnen. Das Festival auf dem eigentlich für den Motorsport geschaffenen Hockenheimring nahe Heidelberg in Baden-Württemberg wird übrigens von keinem Geringeren als Fußballer Lukas Poldolski organisiert - Hand in Hand mit Musikmanager Markus Krampe. Es läuft, alles in allem, vom 14. bis 17. September 2023.

Die Übertragungsrechte des Events hat sich RTL gesichert. Am 15. und 16. September 2023 mobilisiert der Sender mehrere seiner Abspielmaschinen und streamt das Festival live und gratis für diejenigen, die nicht persönlich beim Festival dabei sein können. Die zwei Livestreams der "Euphoria" und "Cloud 9" Stage werden kostenlos und frei zugänglich im Web-Browser auf RTLplus.de und über die App für RTL+ gezeigt. Außerdem laufen sie bei bei RTL+ über die Free-TV-Sender NOW! und RTL.de/live.

40 Acts haben laut RTL "das Glückslos gezogen" und treten am Hockenheimring vor das geneigte Publikum. Unter ihnen befinden sich Namen wie Cro, Sido, Sarah Connor, Wincent Weiss, ATB, Donots, Felix Jaehn, Gentleman, Gestört aber Geil, Glockenbach, Kayef, Leony, Marteria, Mausio, Max Bering, Milky Chance, Moguai, Neelix, Nico Santos, Sido, Topic, Valentino West, Wincent Weiss, Zoe Wees und viele mehr.

Schon ab Donnerstag dürfen rund 30.000 erwartete Camperinnen und Camper im "Camping Village" bei der Pre Camp Opening Party die Feierlichkeiten einläuten. Wir liefern Ihnen hier alle Infos zur Übertragung des "Glücksgefühle"-Festivals 2023 im Live-Stream.

"Glücksgefühle" live im Gratis-Stream am 15. September 2023

Diese Acts stehen am Freitag auf der Timeline:



Euphoria Stage

Leony: 12:00 – 12:30

Kayef: 12:50 – 13:20

Joris 13:40 – 14:10

Zoe Wees 14:45 – 15:15

14:45 – 15:15 Gentleman 15:50 – 16:35

Milky Chance 17:20 – 18:05

Wincent Weiss 18:50 – 19:35

18:50 – 19:35 Sarah Connor 20:20 – 21:20

20:20 – 21:20 Sido 21:50 – 22:50

Cloud 9 Stage

Max Bering 12.00 – 13:00 Uhr

12.00 – 13:00 Uhr Stella Bossi 13:00 – 14:00

13:00 – 14:00 Glockenbach 14:00 – 15:00

Gestört aber Geil 15:00 – 16:00

OBS 16:00 – 17:00

Harris & Ford 17:00 – 18:00

17:00 – 18:00 Topic 18:00 – 19:00

Alle Farben 19:00 – 20:00

Felix Jaehn 20:00 – 21:00

20:00 – 21:00 ATB 21:00 – 22:00

21:00 – 22:00 Steve Aoki 22:00 – 23:00

"Glücksgefühle" kostenlos bei RTL+ im Stream: Übertragung am 16. September

Hier die Liste der Samstags-Performer:



Euphoria Stage

Kamrad 12:00 – 12:30

Luna 13:00 – 13:30

Lea 14:00 – 14:45

Grüngürtelrosen 14:55 – 15:10

Nico Santos 15:30 – 16:15

15:30 – 16:15 Donots 17:00 – 17:45

Clueso 18:30 – 19:15

18:30 – 19:15 Cro 20:00 – 21:00

20:00 – 21:00 Marteria 21:45 – 22:45

21:45 – 22:45 Closing Show 22:45 – 23:00

Cloud 9 Stage

Valentino West 12:00 – 12:40 Uhr

Moguai 12:40 – 13:35

Younotus 13:35 – 14:30

Mausio 14:30 – 15:25

David Puentez 15:25 – 16:20

HBz 16:20 – 17:15

Mia Julia 17:15 – 17:50

17:15 – 17:50 Vize 17:50 – 18:45

Neelix 18:45 – 19:40

Paul van Dyk 19:40 – 20:35

19:40 – 20:35 Robin Schulz 20:35 – 21:30

20:35 – 21:30 Timmy Trumpet 21:30 – 22:30

"Glücksgefühle"-Festival - und sonst so?