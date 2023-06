Packliste für das Southside 2023: Was sollte man mitnehmen?

Wer das Southside 2023 besucht, sollte entsprechend ausgerüstet sein. Was sollte man zum Festival mitnehmen? Wir haben eine Packliste für das Southside für Sie.

Wenn man ein Festival wie das Southside 2023 besucht, sollte man entsprechend ausgerüstet sein - vor allem, wenn man auch auf dem Festivalgelände übernachten will. Angefangen mit den Essentials wie einem Zelt und ausreichend Kleidung, sollte man auch die Kleinigkeiten wie eine Powerbank fürs Handy nicht vergessen. Natürlich ist die Mitnahme von Waffen auf das Festivalgelände nicht gestattet. Welche Gegenstände sind außerdem nicht auf dem Southside 2023 erlaubt? Wir haben eine Packliste mit den wichtigsten Gegenständen, die Sie bei Ihrem Festivalbesuch dabei haben sollten. Außerdem verraten wir, was Sie auf keinen Fall mit auf das Festival bringen sollten.

Packliste für das Southside 2023: Diese Gegenstände sollten nicht fehlen

Damit auf dem Southside 2023 vom 16. bis 18. Juni auch bestimmt nichts schiefgeht, verraten wir Ihnen hier, welche Gegenstände und Essentials Sie auf das Festival mitbringen sollten. Die Packliste richtet sich vor allem an Besucherinnen und Besucher, die auch das Camping-Angebot der Veranstalter nutzen möchten. Wenn man nicht auf dem Gelände übernachten möchte, reicht es in der Regel schon, genügend Bargeld dabei zu haben. Unsere Packliste für das Southside 2023:

Essentials - die wichtigsten Basics

Festival-Tickets

ausreichend Bargeld

Handy (bei Übernachtung auch eine Powerbank + Ladekabel)

Personalausweis

Tasche für Wertsachen (zum Beispiel eine Bauchtasche oder ein Brustbeutel)

Trinkwasser in einer Plastikflasche (Glasflaschen sind oft verboten)

Ohrstöpsel (nicht nur für die Nacht - die Konzerte können sehr laut sein)

Camping-Ausrüstung

Zelt oder Pavillon

Isomatte oder Luftmatratze

Schlafsack/Decke und ggf. ein Kopfkissen

Campingstühle + Klapptisch

Werkzeug für den Zeltaufbau (Hammer etc.)

Klebeband (falls etwas kaputtgeht)

Taschenlampe

Vorhängeschloss (um das Zelt abzuschließen)

Festival-Verpflegung

Kühlbox

Konserven/haltbare Lebensmittel (Eintöpfe, Nudelgerichte, Suppen etc.)

(Eintöpfe, Nudelgerichte, Suppen etc.) Obst und gesunde Snacks

Lebensmittel für alle Mahlzeiten (Brot, Wurst/Käse, Grillgut, Gemüse, Salat)

für alle Mahlzeiten (Brot, Wurst/Käse, Grillgut, Gemüse, Salat) Camping-Geschirr (Teller + Besteck)

Geschirrtuch, Schwamm und Spülmittel

Grill, Holzkohle, Anzünder

Campingkocher

Töpfe/Pfannen

Feuerzeug/Streichhölzer

Dosenöffner und Flaschenöffner

Küchenrolle

Müllsäcke

Hygiene-Artikel

Taschentücher

Zahnbürste und Zahnpasta

Handtuch

Badelatschen

Deo

Toilettenpapier

Duschgel und Shampoo

Desinfektionsmittel und Wunddesinfektion

Verbandsmaterial und Pflaster (Erste-Hilfe-Set)

Medikamente (Aspirin, Ibuprofen, Kohletabletten etc.)

Insektenspray

Sonnencreme

Deo

Haarbürste/Kamm

Kleidung

ausreichend Hosen/Röcke, Shirts, Pullover/Hoodies (+ Wechselsachen)

Unterwäsche und Socken für jeden Tag

wetterfeste Kleidung/Funktionskleidung

Regenjacke/Poncho

robustes Schuhwerk

Gummistiefel

Mütze/Baseball-Cap/Sonnenhut

Badesachen

Verbotene Gegenstände auf dem Southside 2023: Was darf man nicht mitbringen?

Die Veranstalter des Southside-Festivals erlauben die Mitnahme einiger Gegenstände nicht. Neben Waffen aller Art gehören zum Beispiel auch Glasflaschen oder Laserpointer zur Verbotsliste. Welche Dinge sollten Sie besser zu Hause lassen? Hier gibt es die Übersicht:

Glasflaschen/Glasbehälter

große Gasflaschen

unverhältnismäßige Aufbauten wie Partyzelte o. Ä.

Wohnungseinrichtungsgegenstände wie Sofas, Sessel, große Tische

Baumaterial, Sperrmüll

Stromgeneratoren, Aggregate, externe Autobatterien

(Auto-)Anhänger

Trockeneis

flüssige Grillanzünder

Kühlschränke

Megaphone, Laserpointer

Schuss-, Hieb-, Stich- und sonstige Waffen aller Art

Sägen, Äxte, Beile und vergleichbares Werkzeug

Feuerwerkskörper, Wunderkerzen, Sternwerfer und sonstige pyrotechnische Gegenstände aller Art (u. a. Bengalische Feuer)

Tiere aller Art

Schlosserhammer über 300 g und Gummihammer über 400 g und alle weiteren Hammerarten

Einige Tickets für das Southside 2023 waren bereits im Vorfeld ausverkauft. Ein Besuch in diesem Jahr lohnt sich: Zum Line-up des Southside 2023 gehören unter anderem Die Ärzte, Queens of the Stone Age, Placebo und Marteria.