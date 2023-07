Rock im Wald in Malsch 2023: Line-up, Camping, Anfahrt und Parken beim Festival

Dieses Jahr findet das Rock im Wald Festival in Malsch wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Line-up, Camping und Anfahrt beim Open-Air-Festival 2023.

Nach mehreren Jahren Corona-Pause ist es endlich wieder soweit: Das Rock im Wald-Festival findet 2023 wieder statt. Das seit 2009 bestehende Open-Air hat sich über die Jahre hinweg zum beliebten Publikumsmagneten entwickelt. Dieses Jahr findet es nach der unfreiwilligen Pause wieder wie gewohnt statt. Der Veranstaltungsort hat sich ebenfalls nicht geändert - wieder wird die kleine Stadt Malsch südlich von Karlsruhe zur Bühne für mehrere Tage Rockmusik pur. Zwei Tage lang werden hier etwas abseits der Stadt im wäldlichen Gebiet die Besucher mit Musik und Partys versorgt.

Selbstverständlich ist ein Festival immer nur so gut, wie sein Line-up. Wie dieses beim Rock im Wald-Festival 2023 aussieht, erfahren Sie hier. Außerdem haben wir für Sie alle Infos rund um die Anreise und das Parken beim Festival mit dem ungewöhnlichen Veranstaltungsort im Wald.

Rock im Wald in Malsch 2023: Line-up und Timetable beim Open-Air-Festival

Das Rock im Wald 2023 findet am Freitag, dem 2. September, und am Samstag, dem 3. September, wie gewohnt in Malsch statt. Allein schon aufgrund des abgelegenen Festival-Geländes ist es den Veranstaltern dabei gar nicht möglich, ein so gewaltiges Line-up wie bei den großen Festivals á la Southside oder Rock am Ring aufzustellen. Stattdessen gibt es ein überschaubares, aber deshalb nicht weniger gutes Line-up auf der einen vorhandenen Bühne. Die eingeladenen Bands stammen aus ganz Deutschland, was zu einem sehr interessanten Mix führt. Mit dabei sind unter anderem Bands aus Berlin, dem Allgäu und aus Nordrhein-Westfalen.

Das Line-up von Rock im Wald 2023 in Malsch und den Timetable des Festivals finden Sie hier:

Freitag, 2. September:

Band Uhrzeit Chris Backburger 18.30 - 19.30 Uhr Stepfather Fred 20.00 - 21.00 Uhr Herbst 21.30 - 22.30 Uhr April Art 23.00 - 0.30 Uhr

(Einlass am Freitag ist ab 18.00 Uhr)

Samstag, 3. September:

Band Uhrzeit Casino Blackout 17.00 - 18.00 Uhr Stand Up Stacy 18.20 - 19.20 Uhr Motorjesus 19.50 - 21.00 Uhr Our Mirage 21.30 - 22.30 Uhr Engst 23.00 - 0.30 Uhr

(Einlass am Samstag ist ab 15.00 Uhr)

Camping beim Rock im Wald in Malsch 2023

Die gute Nachricht ist: Beim Rock im Wald in Malsch 2023 darf wieder gecampt werden! Die schlechte Nachricht ist, dass es nicht allzu viel Platz auf dem Camping-Gelände gibt und das Campen daher nur sich vorher ausdrücklich dazu angemeldeten Festival-Besuchern gestattet ist. Bei diesen fällt pro Person eine Gebühr von 10 Euro an. Außerdem kostet jedes zusätzliche Fahrzeug ebenfalls 10 Euro extra.

Wer sich mit seinem PKW zum lustigen Treiben gesellen und einfach im Auto schlafen wollte, wird enttäuscht. Denn PKW dürfen ausschließlich auf den ausgeschilderten Parkplätzen in der Nähe des Festival-Areals abgestellt werden. Wer also beim Rock im Wald campen möchte, sollte sich im Voraus schon ein Camping-Ticket kaufen und ein Zelt bereit halten.

Rock im Wald in Malsch 2023: Anfahrt zum Festival-Gelände

Im Gegensatz zu den großen Festivals, stellt die Anfahrt zum Rock im Wald in Malsch auch 2023 keine große Herausforderung dar. Das Festival-Gelände liegt ein klein wenig abseits der kleinen Gemeinde Malsch in Baden-Württemberg, südlich von Karlsruhe. Von Karlsruhe aus dauert es auch nur etwa eine halbe Stunde, bis man das Open-Air erreicht hat.

Auch eine Anfahrt mit dem öffentlichen Nahverkehr ist selbstverständlich möglich. Doch da das Festival etwas abseits der großen Städte und Straßen stattfindet, ist eine Anfahrt mit dem Auto zu empfehlen. Die Züge und Busse fahren nicht allzu regelmäßg in der ländlichen Region. Am Samstag haben die Organisationen von Rock im Wald allerdings eine Lösung für dieses Problem gefunden und einen Shuttlebus organisiert. Wer nur am zweiten Tag des Festivals vor Ort ist, kann also bequem mit den Öffis anreisen.