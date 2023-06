Southside 2023: Line-Up und Timetable - Das sind die Top-Acts

Im Juni steht das Southside 2023 in Neuhausen ob Eck an. Wer sind die Top-Acts und Headliner? Alle Infos zu Line-up und Timetable des Festivals gibt es hier.

Vom 16. bis zum 18. Juni darf auf dem Southside 2023 zu guter Musik wieder so richtig gefeiert werden. Seit mehr als 20 Jahren findet das Festival in Neuhausen ob Eck auf dem Gelände des take-off GewerbeParks statt. Nach zweijähriger Corona-Pause durften beim Southside 2022 wieder mehr als 65.000 Zuschauer nationale und internationale Bands live erleben. In diesem Jahr sind unter anderem "Die Ärzte", "Muse" und "Billy Talent" dabei.

Wie sieht das gesamte Line-up für das Southside 2023 aus? Wer sind die Top-Acts und Headliner beim größten Festival in Baden-Württemberg? Antworten auf diese Fragen und den Timetable für das Southside 2023 haben wir hier für Sie.

Die Top-Acts beim Southside 2023: Das sind die Headliner

Die Liste der Headliner beim Southside 2023 kann sich sehen lassen: "Billy Talent" und die "Queens of the Stone Age" sind in diesem Jahr bereits zum siebten Mal dabei. "Marteria" und "Peter Fox" stehen zum ersten Mal beim Southside auf der Bühne. Die Top-Acts in diesem Jahr:

Die Ärzte

Kraftklub

Muse

Billy Talent

Casper

Marteria

Peter Fox

Placebo

Queens Of The Stone Age

Line-up beim Southside 2023: Diese Bands sind dabei

Neben den Headlinern sind natürlich auch viele weitere Bands und Solo-Künstler beim Southside 2023 dabei. Insgesamt werden 80 Live-Acts auf den Bühnen des Festivals performen. Das ist das Line-up im Überblick:

01099

Akne Kid Joe

Alle Farben

Alli Neumann

Anti-Flag

Ashnikko

Badmómzjay

Beauty & The Beats

Beauty School Dropout

Betontod

Betterov

BHz

Bosse

Bukahara

Chvrches

Cloudy June

Clueso

Daði Freyr

Deaf Havana

DMA's

Domiziana

Donots

Drunken Masters

Dylan

Edwin Rosen

Enter Shikari

Fjørt

Fortella

Frank Turner & The Sleeping Souls

& The Sleeping Souls Frittenbude

Funeral For A Friend

Gayle Cavetown

James Bay

Kaffkiez

Kaleo

Kelsy Karter & The Heroines

& The Heroines Kid Kapichi

Lilly Palmer

Lionheart

Lola Marsh

Loyle Carner

Madsen

Majan

Mezerg

My Ugly Clementine

Nina Chuba

OBS

Ostblockschlampen

Palaye Royale

Pascow

Picture This

Power Plush

Provinz

Razz

Rikas

Rin

Schmutzki

Sleaford Mods

Mods Sondaschule

Tash Sultana

Taylor Acorn

The 1975

The Amazons

The Interrupters

The Lumineers

The Pale White

Trettmann

Two Door Cinema Club

Wanda

Will Linley

Zebrahead

Timetable fürs Southside 2023: Datum und Uhrzeit der Live-Auftritte

Der finale Zeitplan für das Southside mit den jeweiligen Uhrzeiten für die Auftritte der einzelnen Live-Acts wurde bereits veröffentlicht. An welchem Tag die Bands und Solo-Musiker auf der Bühne stehen, seht ihr im folgenden Timetable für das Southside 2023:

Donnerstag, 15. Juni 2023:

DasDing Bass & Bullshit and Friends (20 - 5 Uhr, Landebahn-Bühne)

Southside Blaskapelle (18.30 - 19.30 Uhr, Blue Stage )

Blaskapelle (18.30 - 19.30 Uhr, Blue ) Rikas (20 - 21 Uhr, Blue Stage )

) Schmutzki (21.30 - 22.30 Uhr, Blue Stage )

) Frittenbude (23 - 00.15 Uhr, Blue Stage )

) King Kong Knicks (00.00 Uhr - 5 Uhr, White Stage )

) Beauty and the Beats (00.45 - 2 Uhr, Blue Stage )

Freitag, 16. Juni 2023:

The Amazons (15 - 15.30 Uhr, Green Stage )

) Betontod (16 - 16.30 Uhr, Green Stage )

) Frank Turner & The Sleeping Souls (17.15 - 18.15 Uhr, Green Stage )

& The Sleeping Souls (17.15 - 18.15 Uhr, Green ) Kaleo (18.45 - 19.45 Uhr, Green Stage )

) Queens of the Stone Age (20.30 - 21.45 Uhr, Green Stage )

(20.30 - 21.45 Uhr, Green ) Die Ärzte (22.30 - 00.30 Uhr, Green Stage )

The Pale White (15.30 - 16 Uhr, Blue Stage )

) James Bay (16.30 - 17.15 Uhr, Blue Stage )

(16.30 - 17.15 Uhr, Blue ) Wanda (18 - 19 Uhr, Blue Stage )

) Clueso (19.45 - 20.45 Uhr, Blue Stage )

(19.45 - 20.45 Uhr, Blue ) The 1975 (21.30 - 22.45 Uhr, Blue Stage )

) Placebo (00.30 - 2 Uhr, Blue Stage )

Akne Kid Joe (15 - 15.30 Uhr, Red Stage )

) Majan (16 - 16.45 Uhr, Red Stage )

) Nina Chuba (17.15 - 18 Uhr, Red Stage )

(17.15 - 18 Uhr, ) 01099 (19 Uhr - 20 Uhr, Red Stage )

) Loyle Carner (20.45 - 21.45 Uhr, Red Stage )

) BHZ (22.45 - 00.00 Uhr, Red Stage )

Kid Kapichi (15.30 - 16 Uhr, White Stage )

) Cloudy June (16.45 - 17.30 Uhr, White Stage )

) Edwin Rosen (18.30 - 19.15 Uhr, White Stage )

(18.30 - 19.15 Uhr, White ) Daði Freyr (20.15 - 21.15 Uhr, White Stage )

) Mezerg (22.15 - 23.15 Uhr, White Stage )

) Ostblockschlampen (23.45 - 1 Uhr, White Stage )

Samstag, 17. Juni 2023:

Razz (13 - 13.30 Uhr, Green Stage )

(13 - 13.30 Uhr, Green ) Palaye Royale (14 - 14.45 Uhr, Green Stage )

) Sondaschule (15.30 - 16.15 Uhr, Green Stage )

) Donots (17 - 18 Uhr, Green Stage )

) Bosse (18.45 - 19.45 Uhr, Green Stage )

) Peter Fox (20.30 - 21.45 Uhr, Green Stage )

(20.30 - 21.45 Uhr, Green ) Billy Talent (23 - 00.30 Uhr, Green Stage )

Domiziana (13.30 - 14.15 Uhr, Blue Stage )

) Dylan (14.45 - 15.30 Uhr, Blue Stage )

) Gayle (16.15 - 17 Uhr, Blue Stage )

) Ashnikko (18 - 19 Uhr, Blue Stage )

) Provinz (19.45 - 20.45 Uhr, Blue Stage )

) Tash Sultana (21.45 - 23.15 Uhr, Blue Stage )

(21.45 - 23.15 Uhr, Blue ) Kraftklub (00.30 - 2 Uhr, Blue Stage )

Kasi (13 - 13.30 Uhr, Red Stage )

) Power Plush (14.15 - 14.45 Uhr, Red Stage )

) Deaf Havana (15.45 - 16.30 Uhr, Red Stage )

) Lionheart (17.15 - 18.15 Uhr, Red Stage )

) Anti-Flag (19 - 20 Uhr, Red Stage )

(19 - 20 Uhr, ) The Interrupters (20.45 - 22 Uhr, Red Stage )

) Enter Shikari (22.45 - 23.45 Uhr, Red Stage )

Southside Gamechanger (14 - 14.30 Uhr, White Stage )

Gamechanger (14 - 14.30 Uhr, White ) Will Linley (15.15 - 16 Uhr, White Stage )

) DMA's (16.45 - 17.30 Uhr, White Stage )

) Betterov (18 - 19 Uhr, White Stage )

) Sleaford Mods (19.30 - 20.30 Uhr, White Stage )

Mods (19.30 - 20.30 Uhr, White ) Cavetown (21 - 22.15 Uhr, White Stage )

) Lilly Palmer (22.45 - 00.00 Uhr, White Stage )

(22.45 - 00.00 Uhr, White ) Alle Farben (00.30 - 2 Uhr, White Stage )

Sonntag, 18. Juni 2023:

Fjørt (12 - 12.45 Uhr, Green Stage )

) Zebrahead (13.15 - 14 Uhr, Green Stage )

) Bukahara (14.45 - 15.45 Uhr, Green Stage )

) Funeral For A Friend (16.45 - 17.45 Uhr, Green Stage )

) Madsen (18.30 - 19.45 Uhr, Green Stage )

) Marteria (20.30 - 21.45 Uhr, Green Stage )

(20.30 - 21.45 Uhr, Green ) Muse (22.30 - 00.00 Uhr, Green Stage )

Picture This (12.45 - 13.15 Uhr, Blue Stage )

) Two Door Cinema Club (14 - 15 Uhr, Blue Stage )

(14 - 15 Uhr, Blue ) Chvrches (15.45 - 17 Uhr, Blue Stage )

(15.45 - 17 Uhr, Blue ) The Lumineers (17.30 - 18.45 Uhr, Blue Stage )

(17.30 - 18.45 Uhr, Blue ) Rin (19.30 - 20.45 Uhr, Blue Stage )

) Casper (21.30 - 22.45 Uhr, Blue Stage )

Beauty School Dropout (12.15 - 12.45 Uhr, Red Stage )

) Taylor Acorn (13.15 - 14 Uhr, Red Stage )

) My Ugly Clementine (15 - 16 Uhr, Red Stage )

) Kaffkiez (16.45 - 17.45 Uhr, Red Stage )

) Trettmann (18.45 - 19.45 Uhr, Red Stage )

) Badmómzjay (20.45 - 21.45 Uhr, Red Stage )