Southside 2023: Wetter-Prognose für das Festival - Regen, Sonne oder Wolken?

Wie wird das Wetter auf dem Southside 2023? Das Festival findet vom 15. bis zum 18. Juni statt. Regen, Sonne oder Wolken - hier gibt es die Wetter-Prognose.

Der ein oder andere Fan mag sich noch mit Schrecken an das Jahr 2016 erinnern, als das Southside wegen Unwetter abgebrochen werden musste. Blitze und Starkregen hatten damals zur Entscheidung geführt, das Festival vorzeitig zu beenden. Seitdem haben das Festival in Baden-Württemberg und das Wetter eine besondere Beziehung. Zwischen Donnerstag, 15. Juni und Sonntag, 18. Juni 2023 versammeln sich jetzt wieder Festivalenthusiasten in Neuhausen ob Eck, um die diesjährige Ausgabe des Musikspektakels zu feiern und das Line Up zu genießen. Für dieses Jahr sind große Namen wie Die Ärzte, Muse, Kraftclub und Billy Talent angekündigt.

Alle, die dieses Jahr ein Ticket für das Southside gekauft haben, hoffen vermutlich auf blauen Himmel und strahlenden Sonnenschein und damit optimale Bedingungen für das Camping auf dem Southside 2023. Doch was sagt die Wetter-Prognose dazu? Wir haben alle Informationen rund um das Wetter beim Southside Festival und zu Regen, Sonne und Wolken an allen vier Festivaltagen.

Southside 2023: Das Wetter am Donnerstag

Laut wetterkontor.de startete das Southside am Donnerstag mit rund 21 Grad. Dazu gab es eine Mischung aus Sonnenschein und Wolken - acht Stunden sollte sich die Sonne am Donnerstag insgesamt zeigen. Die Regenwahrscheinlichkeit lag bei fast vernachlässigbaren 20% und dementsprechend wurde 0 mm Niederschlag vorhergesagt.

Wie war das Wetter auf dem Southside 2023 am Freitag?

Am zweiten Festivaltag ist es ähnlich gut weitergegangen, wenn nicht sogar besser: 24 Grad waren schon im Voraus vorausgesagt. Dazu ebenfalls Sonnenschein und Wolken im Mix; acht Stunden Sonne waren angekündigt. Die Regenwahrscheinlichkeit betrug auch hier 20% - Zeltplätze und Bühnen blieben also trocken. In der Nacht sanken die Temperaturen auf 6 Grad.

Wetter beim Southside 2023: So ist war es am Samstag

Noch ein bisschen wärmer war es am Samstag auf dem Southside 2023: Bis zu 26 Grad waren für tagsüber angekündigt. Wolken und Sonne wechselten sich ab, und insgesamt durften acht Stunden Sonnenschein genossen werden. Nachts lag die Temperatur bei etwa 7 Grad.

Festival-Finale auf dem Southside 2023: Das Wetter am Sonntag