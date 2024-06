Southside 2024: Tickets und Preise

Was kosten die Tickets für das Southside 2024? Hier gibt es alle Infos rund um Ticket-Preise für das größte Festival in Baden-Württemberg.

Das Southside-Festival 2024 findet vom 21. bis zum 23. Juni auf dem ehemaligen Militärflugplatz in Neuhausen ob Eck statt. Bereits jetzt haben die Veranstalter das Line-up und die Bands beim Southside 2024 bekannt gegeben. Mit dabei ist unter anderem Superstar Ed Sheeran.

Wie sehen die Preise für den Eintritt zum Festival aus? Gibt es noch Tickets zu kaufen? Antworten auf diese Fragen und alle Ticket-Preise für das Southside 2024 haben wir hier für Sie.

Ticketverkauf beim Southside 2024: Wo kann man Tickets kaufen?

Der Ticketverkauf für das Southside 2024 hatte bereits im verganenen Jahr 2023 begonnen, doch die Tickets sind mittlerweile alle ausverkauft (Stand: Juni 2024). Auf der Website des Southside-Festivals konnte man sich derzeit zwischen dem Grüner Wohnen-, dem Regular-Festivalpass und der Southside Lovers Box entscheiden.

Für das Southside 2023 bestand die Möglichkeit, auch über Eventim Tickets zu erwerben. Aktuell wird diese Option noch nicht von Eventim angeboten (Stand: Juni 2024). Gleiches gilt für fansale.de. Auf der Website besteht generell die Möglichkeit, Tickets noch von Privatpersonen zu kaufen, die ihre bereits erworbenen Karten wieder loswerden möchten. Bislang ist diese Option aber auch noch nicht möglich (Stand: Juni 2024). Somit gibt es aktuell keine Möglichkeit mehr ein Ticket für das Southside 2024 zu erwerben, außer über Privatpersonen.

Beim Kauf beziehungsweise Weiterverkauf eines Tickets ist zu beachten, dass die Karten nur zum aufgedruckten Ticketpreis ver- und gekauft werden dürfen. Ein gewerblicher Weiterverkauf ist laut den AGB des Veranstalters nicht gestattet. Bei einem Verstoß gegen diese Bedingungen verliert das Ticket seine Gültigkeit und kann ohne Erstattung des Eintrittspreises eingezogen werden.

Southside 2024: Kann man Tickets umtauschen?

Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: Ja, man kann! Allerdings hat der Veranstalter in den AGB festgehalten, dass er nicht zum Umtausch bereits gekaufter Tickets verpflichtet ist. Es besteht generell nur die Möglichkeit, innerhalb einer gleichwertigen Ticketkategorie umzutauschen - zum Beispiel ein Tagesticket für Freitag zu einem Tagesticket für Samstag. In jedem Fall muss die Umtausch-Anfrage schriftlich erfolgen und es wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 Euro fällig.

Auch ein Upgrade auf eine höherwertige Ticketkategorie wäre theoretisch möglich gewesen. Hier muss die Anfrage ebenfalls schriftlich erfolgen und das Upgrade kann nur gewährleistet werden, falls für die neue Kategorie noch Tickets zur Verfügung stehen. Da aber alle Tickets ausverkauft sind, ist diese Option nicht mehr möglich.

Southside 2024: Tickets und Preise - Preisstufen im Überblick

Wenn Sie das Southside-Festival 2024 besuchen möchten, benötigen Sie ein gültiges Ticket. Die Preise der Tickets sahen folgendermaßen aus:

Festivalpass Grüner Wohnen:

279,00 Euro

Festivalpass Regular:

279,00 Euro

Southside Lovers Box:

369,00 Euro

Die Southside Lovers Box enthält wahlweise einen regulären oder einen Grüner Wohnen Festivalpass. Zusätzlich sind in dieser limitierten Box noch jede Merchandise wie Beanies oder T-Shirts enthalten.

Beim Festivalpass ist der Zugang zu einem der Campingplätze automatisch dabei. Wenn Sie nur einen Tagespass haben aber trotzdem die Nacht auf dem Festival-Gelände verbringen möchten, müssen Sie ein weiteres Camping-Ticket erwerben.