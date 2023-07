Summer Breeze 2023: Line-up, Bands, Programm, Timetable, Tickets und Camping

Das Summer Breeze Open Air findet auch 2023 wieder statt. Hier erfahren Sie alles rund um Tickets, Camping und natürlich das diesjährige Line-Up der Bands mit Timetable.

Beim Summer Breeze Open Air treffen jede Menge Größen der Metal-Szene aufeinander. Wie das so oft bei Festivals der Fall ist, findet auch dieses Treffen der Rockstars mitten im Nirgendwo bei Dinkelsbühl in Bayern statt. In den kleinen Ort kommen jährlich rund 40.000 Besucher, um beim Summer Breeze live dabei zu sein.

Dieses Jahr findet das Festival vom 16. - 19. August statt. Für diesen Zeitraum haben auch diesmal wieder zahlreiche Metal-Bands ihr Kommen angekündigt. Wir stellen Ihnen hier das diesjährige Line-up des Summer Breeze 2023 vor. Außerdem haben wir hier alle Infos rund um den Verkauf der Tickets und das Campen.

Das Line-up beim Summer Breeze 2023: Bands im Programm

Auch in diesem Jahr findet sich beim Summer Breeze wieder ein beachtliches Spektrum an Bands ein. Unter den vielen Bands sind natürlich auch echte Weltstars mit dabei, die dafür sorgen, dass 2023 wieder ein Festival in der gewohnten Qualität stattfindet. Welche Bands das sind, können Sie folgender Übersicht entnehmen:

Powerwolf

Megadeath

In Flames

Trivium

In Extremo

Beartooth

Killswitch Engage

Hatebreed

Stick to Your Guns

While She Sleeps

Versengold

Zeal and Ardor

Sepultura

Kataklysm

Obituary

Lionheart

Knocked Loose

Mono Inc.

I am Morbid

Bloodbath

Soilwork

Marduk

Knorkator

Sleep Token

Dying Fetus

Grave Digger

Abbath

Amenra

Terror

Long Distance Calling

Imminence

Tankard

Soen

Decapitated

Rage

Trollfest

Corvus Corax

Legion of the Damned

Fit for an Autopsy

End of Green

Bleed from Within

Malevolence

Be'Lakor

Wolfheart

Twilight force

Skálmöld

Shadow of Intent

Archspire

Nanowar of Steel

AHAB

Novelists fr

Gutalax

Gaerea

The New Roses

Orbit Culture

END

Get the Shot

Excrementory Grindfuckers

Nonpoint

Brand of Sacrifice

Unto Others

Gatecreeper

Ad Infinitum

Milking the Goatmachine

Blackbriar

Paddy and the Rats

Endseeker

The Spirit

Kanonenfieber

Signs of the Swarm

Iotunn

Drain

Motorjesus

Of Virtue

Storm Seeker

Osiah

Cobra the Impaler

Extinction A.D.

Noctem

Setyøursails

Capra

Groza

Party Cannon

Abbie Falls

Schizophrenia

Traitor

Vorga

Envig

Timetable für das Summer Breeze 2023

Auch der Timetable für das Summer Breeze 2023 steht bereits fest. Hier finden sie die Auftritte aller Bands, Künstler und Künstlerinnen nach den Festivaltagen sortiert. Das Festival startet eigentlich am Mittwoch, dem 16. August 2023 - allerdings gibt es auch bereits am Dienstag ein abgespecktes Programm.

Dienstag, 15. August 2023

Uhrzeit Ficken Party Stage 17.00-17.30 Uhr Frog Bog Dosenband 18.10-18.55 Uhr Industrial Puke 19.35-20.20 Uhr Coffin Feeder 21.00-22.00 Uhr Cage Fight 22.45-00.00 Uhr Moor

Mittwoch, 16. August 2023

Uhrzeit Main Stage Uhrzeit T-Stage noch unbekannt Corvus Corax 15-16 Uhr Blasmusik Illenschwang noch unbekannt Kataklysm 16.50-17.35 Uhr Gatecreeper noch unbekannt Epica 18.25-19.10 Uhr Malevolence noch unbekannt Megadeth 20-20.45 Uhr Bleed From Within noch unbekannt In Extremo 21.35-22.35 Uhr Soilwork noch unbekannt U.D.O. 23.25-00.25 Uhr Sepultura 01.15-2.15 Uhr Nanowar of Steel

Uhrzeit Wera Tool Rebel Stage Uhrzeit Ficken Party Stage 16.05-16.45 Uhr Traitor 18.00-18.40 Uhr Frog Bog Dosenband 17.40-18.20 Uhr Envig 19.10-19.50 Uhr Industrial Puke 19.15-19.55 Uhr Schizophrenia 20.20-21.00 Uhr Coffin Feeder 20.50-21.30 Uhr Ad Infinitum 21.30-22.10 Uhr Cage Fight 22.40-23.20 Uhr Vorga 22.40-23.20 Uhr Moor 00.30-01.10 Uhr Extinction A.D. 23.50-00.30 Uhr Terzij de Horde 02.20-03.00 Uhr Capra

Donnerstag, 17. August 2023

Uhrzeit Main Stage Uhrzeit T-Stage noch unbekannt Gutalax 11.30-12.15 Uhr Blackbriar noch unbekannt Be’lakor 12.55-13.40 Uhr League Of Distortion noch unbekannt Terror 14.20-15.05 Uhr Archspire noch unbekannt Grave Digger 15.45-16.30 Uhr The New Roses noch unbekannt Versengold 17.10-17.55 Uhr End Of Green noch unbekannt Stick To Your Guns 18.35-19.35 Uhr Wolfheart noch unbekannt Beartooth 20.30-21.30 Uhr Obituary noch unbekannt Trivium 22.25-23.25 Uhr Amenra noch unbekannt Frog Leap 00.20-01.20 Uhr Bloodbath noch unbekannt Sleep Token 02.15-03.00 Uhr Ahab

Uhrzeit Wera Tool Rebel Stage Uhrzeit Ficken Party Stage 12.20-12.50 Uhr Chaosbay 15.30-16.00 Uhr Sunfall 13.45-14.15 Uhr Setyøursails 16.30-17.00 Uhr Ashen 15.10-15.40 Uhr Storm Seeker 17.30-18.00 Uhr I Am Your God 16.35-17.05 Uhr Of Virtue 18.30-19.00 Uhr Rave The Reqviem 18.00-18.30 Uhr Frozen Soul 19.40-20.25 Uhr Paddy And The Rats 21.35-22.20 Uhr Kanonenfieber 23.30-00.15 Uhr Cobra the Impaler 01.25-02.10 Uhr Groza

Freitag, 18. August 2023

Uhrzeit Main Stage Uhrzeit T-Stage noch unbekannt Nasty 11.30-12.15 Uhr Warmen noch unbekannt SkÁlmÖld 12.55-13.40 Uhr Bloodred Hourglass noch unbekannt Imminence 14.20-15.05 Uhr Orbit Culture noch unbekannt Lionheart 15.45-16.30 Uhr Fit For An Autopsy noch unbekannt Mono Inc 17.10-17.55 Uhr Legion Of The Damned noch unbekannt While She Sleeps 18.35-19.35 Uhr Soen noch unbekannt Beyond The Black 20.30-21.30 Uhr Dying Fetus noch unbekannt Powerwolf 22.25-23.25 Uhr Knocked Loose noch unbekannt Eluveitie 00.20-01.20 Uhr Abbath noch unbekannt Long Distance Calling 02.15-03.00 Uhr Shadow Of Intent

Uhrzeit Wera Tool Rebel Stage Uhrzeit Ficken Party Stage 12.20-12.50 Uhr Neverland In Ashes 15.30-16.00 Uhr Vorbid 13.45-14.15 Uhr Wolfchant 16.30-17.00 Uhr Vak 15.10-15.40 Uhr Osiah 17.30-18.00 Uhr Oberst 16.35-17.05 Uhr Drain 18.30-19.00 Uhr Eradikated 18.00-18.30 Uhr Endseeker 19.40-20.25 Uhr Fuming Mouth 21.35-22.20 Uhr Signs Of The Swarm 23.30-00.15 Uhr Gaerea 01.25-02.10 Uhr Noctem

Samstag, 19. August 2023

Uhrzeit Main Stage Uhrzeit T-Stage noch unbekannt Excrementory Grindfuckers 11.30-12.15 Uhr Milking The Goatmachine noch unbekannt Twilight Force 12.55-13.40 Uhr Nervosa noch unbekannt Trollfest 14.20-15.05 Uhr Deez Nuts noch unbekannt Knorkator 15.45-16.30 Uhr Brand Of Sacrifice noch unbekannt Dragonforce 17.10-17.55 Uhr Rage noch unbekannt Hatebreed 18.35-19.35 Uhr Tankard noch unbekannt Killswitch Engage 20.30-21.30 Uhr Decapitated noch unbekannt In Flames 22.25-23.25 Uhr Marduk noch unbekannt Hammerfall 00.20-01.20 Uhr I Am Morbid noch unbekannt Zeal & Ardor 02.15-03.00 Uhr Perturbator

Uhrzeit Wera Tool Rebel Stage Uhrzeit Ficken Party Stage 12.20-12.50 Uhr A Secret Revealed 14.00-15.00 Uhr Randale 13.45-14.15 Uhr Valkeat 15.30-16.00 Uhr Vicious Rain 15.10-15.40 Uhr Implore 16.30-17.00 Uhr To Kill Achilles 16.35-17.05 Uhr Abbie Falls 17.30-18.00 Uhr Half Me 18.00-18.30 Uhr Party Cannon 18.30-19.00 Uhr Our Mirage 19.40-20.25 Uhr Iotunn 21.35-22.20 Uhr The Spirit 23.30-00.15 Uhr Get The Shot 01.25-02.10 Uhr Motorjesus

Tickets für das Summer Breeze 2023

Die Tickets für das Festival sind im Summer Breeze-Shop erhältlich. Angeboten werden grundsätzlich zwei verschiedene Ticket-Arten, die jeweils als Hard- bzw. E-Ticket erhältlich sind. Es gibt das BLACK-Ticket, das den Festivalbesuch sowie die Übernachtung auf dem regulären Campingplatz beinhaltet. Außerdem gibt es noch das GREEN-Ticket, bei dem der Festivalbesuch sowie die Übernachtung auf dem abgesonderten GREEN-Campingplatz enthalten sind. Eine nachträgliche Umbuchung der Tickets ist nur gegen eine Gebühr von zehn Euro möglich - die GREEN-Tickets sind allerdings sowieso bereits ausverkauft (Stand 31.07.2023).

Wir haben hier die verschiedenen Tickets und ihre entsprechenden Preise zusammengetragen:

Ticket Preis BLACK-Ticket (Hardticket) 225 Euro BLACK-Ticket (E-Ticket) 220 Euro GREEN-Ticket (Hardticket) 225 Euro (ausverkauft) GREEN-Ticket (E-Ticket) 220 Euro (ausverkauft) Tagestickets ab 89,99 Euro

Campen beim Summer Breeze 2023

Beim Summer Breeze gibt es hinsichtlich des Campings eine Besonderheit. Auf dem regulären, dem BLACK- Campingplatz, gibt es das ganz gewöhnliche Festivaltreiben. Dazu gehört natürlich jede Menge Lärm, aber leider auch eine Menge an Abfall, der nach dem Festival liegen bleibt. Beim Summer Breeze gibt es mit dem GREEN-Campingplatz eine Alternative dazu. Dort herrscht einerseits ab 1 Uhr Nachtruhe, andererseits gibt es auch jede Menge Regeln zur Mülltrennung. Damit müssen die Besucher des GREEN-Campingplatzes kein so schlechtes (ökologisches) Gewissen mehr haben, wenn sie das Summer Breeze 2023 besuchen.