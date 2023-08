Taubertal-Festival 2023: Line-up, Bands, Programm heute, Tickets und Camping

Beim Taubertal-Festival 2023 treten mehr als 50 Bands auf. Alle Infos rund um Line-up, Tickets, Bands und Programm des Festivals haben wir hier für Sie.

In Rothenburg steht in diesem Jahr wieder das Taubertal-Festival an. Nachdem das Festival, wie so viele andere auch, unter den Corona-Jahren gelitten hat, findet es nach der Zwangspause zum zweiten Mal statt. Auch 2023 konnten wieder jede Menge Bands für die Veranstaltung gewonnen werden. Auf insgesamt vier Bühnen wird dem Publikum vom 10. - 13. August eingeheizt.

Zu einem richtigen Festival gehört aber selbstverständlich auch das Campen auf dem Festival-Gelände. Daher haben wir Ihnen hier nicht nur alle Infos zum Line-up, sondern auch alles Wissenswerte rund um das Camping und die Anreise beim diesjährigen Taubertal-Festival zusammengeschrieben. Und auch das Wichtigste haben wir nicht vergessen: Alles zu den Tickets für die Veranstaltung erfahren Sie selbstverständlich auch bei uns.

Regen verzögert die Anreise zum Taubertal-Festival 2023

Wegen des starken Regens verzögerte sich gestern die Anreise zum Taubertal-Festival in Mittelfranken. Die Camping- und Parkplätze waren am Mittwoch, dem 9. August 2023, nicht befahrbar und die Anreise musste vorerst gestoppt werden. Gegen Abend entspannte sich die Lage wieder. Die Veranstalter teilten mit, dass die Anreise am Donnerstag wieder problemlos verlaufen sollte.

Das ist das Line-up beim Taubertal-Festival 2023: Bands im Programm

Auch in diesem Jahr wird den Zuschauern wieder einiges geboten. Da das Festival an insgesamt vier Tagen stattfindet, muss auch ein entsprechend großes Line-up an Bands her, um die Zuschauer über das gesamte verlängerte Wochenende zu unterhalten. Auf insgesamt vier Bühnen treten daher über 50 verschiedene Bands auf.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Hier haben wir Ihnen den Timetable beim Taubertal-Festival nach den Angaben des Veranstalters (Stand: 9. August 2023) zusammengestellt.

Tag 1 - Donnerstag, 10. August

Zeit Act Bühne 19.00 – 19.45 Thunderkant Steinbruch-Stage 20.00 – 21.15 Drei Meter Feldweg Steinbruch-Stage 22.00 – 23.30 The Subways Steinbruch-Stage 00.00 – 02.00 Dancefloor Cleaning System Steinbruch-Stage

Tag 2 - Freitag, 11. August

Zeit Act Bühne 13.00 – 14.30 PIN Camping-Stage 15.00 – 15.30 The Rock Boy (FR) Sounds for Nature-Stage 15.00 – 16.00 Jane Doe Camping-Stage 15.30 – 17.00 nφra Burggarten 16.00 – 16.50 Deine Cousine Sounds for Nature-Stage 17.00 – 19.00 Mira Vána Burggarten 17.00 – 18.00 Roots Generation Camping-Stage 17.00 – 18.00 Querbeat Taubertal-Stage 17.05 – 17.35 Afternoon Astronauts (FI) Sounds for Nature-Stage 18.00 – 18.50 Disarstar Sounds for Nature-Stage 18.45 – 19.45 Me First and the Gimme Gimmes Taubertal-Stage 19.00 – 20.00 Apanorama Burggarten 19.05 – 19.35 Grell (D) Sounds for Nature-Stage 20.00 – 21.00 Betterov Sounds for Nature-Stage 20.15 – 22.00 Roumex Burggarten 20.30 – 21.45 Electric Callboy Taubertal-Stage 21.15 – 21.45 Indra (IT) Sounds for Nature-Stage 22.10 – 23.10 Edwin Rosen Sounds for Nature-Stage 22.30 – 00.00 Peter Fox Taubertal-Stage 00.30 – 01.45 102 Boyz Steinbruch-Stage 02.00 – 03.30 Mambo Kurt Steinbruch-Stage

Tag 3 - Samstag, 12. August

Zeit Act Bühne 09.30 – 10.30 Arkus Yoga I Burggarten 11.00 – 12.00 Arkus Yoga II Burggarten 12.30 – 14.30 LESUNG

Timo Quante

Entweder Rapper oder Gangster.

High-Speed- Novelle Burggarten 13.00 – 14.00 Call it a Day Camping-Stage 14.30 – 15.30 Nadjia Burggarten 14.40 – 15.10 Oscar Kusko (SE) Sounds for Nature-Stage 15.00 – 16.00 Beersteins Camping-Stage 15.10 – 15.40 Catch The Fox (NO) Sounds for Nature-Stage 16.00 – 18.00 Lotte Ahoi Burggarten 16.00 – 16.50 Mola Sounds for Nature-Stage 17.00 – 18.00 Pottinger Camping-Stage 17.00 – 18.00 Dicht & Ergreifend Taubertal-Stage 17.00 – 20.00 Tim Freitag Burggarten 17.05 – 17.35 Wojtek (DK) Sounds for Nature-Stage 18.00 – 18.50 As Everything Unfolds Sounds for Nature-Stage 18.45 – 19.45 Frank Turner & The Sleeping Souls Taubertal-Stage 19.05 – 19.35 TRAinnovation (JP) Sounds for Nature-Stage 20.00 – 22.00 Karmakind Burggarten 20.00 – 21.00 Blackout Problems Sounds for Nature-Stage 20.30 – 21.45 Provinz Taubertal-Stage 21.30 – 22.30 Fjørt Sounds for Nature-Stage 22.30 – 00.00 Marteria Taubertal-Stage 23.00 – 00.00 While She Sleeps Sounds for Nature-Stage 00.30 – 01.45 Grossstadtgeflüster Steinbruch-Stage 02.00 – 03.30 Kid Simius Steinbruch-Stage

Tag 4 - Sonntag, 13. August

Zeit Act Bühne 09.30 – 10.30 Arkus Yoga I Burggarten 11.00 – 12.00 Arkus Yoga II Burggarten 12.30 – 14.00 LESUNG

Julian Schraven .

In den Kronen Burggarten 13.00 – 14.30 Dampfbläser Camping-Stage 14.00 – 15.00 YULI Burggarten 15.15 – 16.45 Raimo Burggarten 15.15 – 16.15 Engst Sounds for Nature-Stage 16.15 – 17.15 Baboon Show Taubertal-Stage 16.45 – 18.00 Julian Schraven Burggarten 16.45 – 17.15 Emergenza Contest Siegerehrung Sounds for Nature-Stage 18.00 – 19.30 HomeAlone Burggarten 17.45 – 18.15 Emergenza Contest Gewinner Taubertal-Stage 18.30 – 19.30 Destroy Boys Sounds for Nature-Stage 18.45 – 19.45 Donots Taubertal-Stage 20.15 – 21.15 Team Scheisse Sounds for Nature-Stage 20.30 – 21.45 Bilderbuch Taubertal-Stage 22.00 – 23.00 Schmyt Sounds for Nature-Stage 22.30 – 00.00 Broilers Taubertal-Stage

Der Veranstalter hat die folgenden Einlass-Zeiten veröffentlicht:

Donnerstag

Steinbruch: 18.30 Uhr

Freitag

Burggarten: 14.00 Uhr

Konzertgelände im Tal: 14.30 Uhr

Steinbruch: 23.00 Uhr

Samstag

Burggarten: 09.00 Uhr

Konzertgelände im Tal: 14.15 Uhr

Steinbruch: 23.30 Uhr

Sonntag

Burggarten: 09.00 Uhr

Konzertgelände im Tal: 14.45 Uhr

Tickets für das Taubertal-Festival 2023

Wer sich bereits sicher ist, dass er oder sie das Taubertal-Festival 2023 besuchen wird, sollte am besten gleich mit dem Ticketkauf voranschreiten.

Neben den Tagestickets gibt es auch jede Menge VIP-Tickets. Mit dies erhalten Sie zusätzlichen Zugang zu allen möglichen Plätzen und Services rund um das Taubertal-Festival. Dazu gehören:

Zutritt zum Backstage Bereich

Zutritt zur VIP-Bühne

VIP-Shuttle-Service vom Festivalgelände ins Tal (und zurück)

Backstage-Führung

Zutritt zur VIP- und Presse Lounge

Diese zusätzlichen Privilegien sind selbstverständlich nicht umsonst. Wem das zu teuer ist, der kann sich aber natürlich auch ein normales Festivalticket holen, entweder für einen einzelnen Tag oder gleich für das gesamte Wochenende. Hier haben wir die Angaben des Veranstalters zu den verfügbaren Tickets und ihren Preise aufgelistet (Stand: 20. Juli 2023). Die Tickets können online bestellt und per Print@Home zu Papier gebracht werden.

Wohnmobil-Ticket 2023 40,00 € 3-Tage-Festival-Ticket inkl. Camping 176,00 € Tagesticket Freitag 89,00 € Tagesticket Samstag 89,00 € Tagesticket Sonntag 89,00 € 3-Tage-Festival-Ticket OHNE Camping 161,00 € Kombi-Ticket Samstag/ Sonntag 138,00 € VIP-Ticket 3-Tage 289,00 € VIP-Ticket Samstag 149,50 € VIP-Ticket Sonntag 149,50 € VIP-Ticket Freitag Ausverkauft Green-Camping Tal 2023 Ausverkauft

Campen beim Taubertal-Festival 2023

Den Besuchern des Tauertal-Festivals 2023 stehen zwei große Campingplätze zur Verfügung. Der Campingplatz "Berg" ist so groß, dass es nicht nötig ist, sich vorher einen Platz zu sichern. Die Besucher suchen sich also auf gut Glück direkt vor Ort ihren Platz fürs Campen selbst. Die Anreise ist hier ab dem 10. August rund um die Uhr möglich. Anders sieht es beim Campingplatz "Tal" aus. Die Plätze für diesen Campingplatz waren bereits Monate vor dem Starttermin des Festivals ausverkauft.