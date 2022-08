Programm beim "The Roofs"-Festival in München: Konzerte und Bands

Das "The Roofs"-Festival findet begleitend zu den European Championships 2022 in München statt. Hier gibt es alle Infos rund um Konzerte, Line-up, Bands und Programm.

Bis zum 21. August 2022 finden in München die European Championships 2022 statt, bei denen Athletinnen und Athleten aus ganz Europa gegeneinander antreten. Insgesamt neun Sportarten und Disziplinen können die Zuschauerinnen und Zuschauer in den elf Tagen bei den European Championships 2022 in München mitverfolgen.

Doch die sportlichen Hightlights sind nicht das einzige, was München in dieser Zeit zu bieten hat. Die Stadt hat es sich nicht nehmen lassen, zusätzlich zu den Sportveranstaltungen ein dazugehöriges Festival namens "The Roofs" ins Leben zu rufen. Das Festival findet, wie auch die sportlichen Wettkämpfe im Rahmen der European Championships 2022, im Münchener Olympiapark statt.

Welche Bands spielen beim "The Roofs"-Festival 2022? Wie lautet das Line-up? Hier in diesem Artikel zeigen wir Ihnen alles Wichtige rund um Programm und Konzerte.

"The Roofs"-Festival 2022 in München: Konzerte rund um die European Championships 2022

Der Name "The Roofs" ist daraus entstanden, dass die einzelnen Konzerte und Veranstaltungen auf verschiedenen "Roofs", also auf verschiedenen Dächern in und um den Münchener Olympiapark über die Bühne gehen. Jedes Roof soll dabei einen eigenen Charme und Charakter vermitteln.

Doch nicht nur die verschiedenen Dächer unterscheiden sich beim "The Roofs"-Festival 2022. Die Veranstalter haben sich um ein vielfältiges Programm bei den Konzerten bemüht. Zwischen Rap, klassischer Musik, Indie, Rock und vielen anderen Musikrichtungen, ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das Besondere beim "The Roofs"-Festival: Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Wie lautet das Programm beim "The Roofs"-Festival 2022?

Vom 11. bis 21. August treten zahlreiche Künstlerinnen und Künstler auf den verschiedenen Bühnen beim "The Roof"-Festival 2022 auf. Neben musikalischen Veranstaltungen werden den Gästen auch einige Talkrunden, Workshops und sportliche Attraktionen angeboten. Hier haben wir das Musik-Programm für das Central Roof für Sie - dort spielen die großen Bands:

11. August 2022

15.30 Uhr: Victoryaz

20.00 Uhr: Münchner Symphoniker & Oimara

12. August 2022

15.15 Uhr: Daisy Dreams

20.00 Uhr: Luna

21.15 Uhr: ELIF

13. August 2022

15.15 Uhr: Quirinello

20.00 Uhr: Paula Hartmann

21.30 Uhr: Kitschkrieg

14. August 2022

12.30 Uhr: Polizeiorchester Bayern und Regensburger Domspatzen

20.00 Uhr: Das Moped

21.00 Uhr: Wanda

15. August 2022

13.30 Uhr: Cellz

15.00 Uhr: Red Bull Dance Your Style National Qualifier Süd

Dance Your Style National Qualifier Süd 19.00 Uhr: Red Bull Afer-Show-Party mit Josi Miller

16. August 2022

15.30 Uhr: Peter and the Lost Boys

20.15 Uhr: Beatsteaks

17. August 2022:

15.30 Uhr: Pepperella

19.45 Uhr: Ogaro Ensemble

21.00 Uhr: Ganes

18. August 2022

15.30 Uhr: The Violent Youth

20.00 Uhr: carolesdaughter

21.15 Uhr: GAYLE

19. August 2022

15.30 Uhr: Caro Kelley

20.00 Uhr: Sofia Portanet

21.15 Uhr: Get Well Soon

20. August 2022

13.45 Uhr: Andi und die Affenbande

15.30 Uhr: Bayern 1 Band Central Roof

17.30 Uhr: Münchner Freiheit

20.00 Uhr: Alphaville

21. August 2022

13.45 Uhr: Deniz & Ove und Gorilla Club

15.30 Uhr: Clear Coast

20.00 Uhr: Meute

Das Programm für die anderen Roofs haben die Veranstalter auf der offiziellen Website veröffentlicht.

Welche Bands sind im Line-up beim "The Roofs"-Festival 2022 dabei?

Beim "The Roofs"-Festival 2022 in München haben die Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit, kostenfrei zahlreiche Konzerte live mitzuerleben. Hier haben wir noch einmal die bekanntesten Musik-Acts für Sie aufgelistet: