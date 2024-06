Verpflegung auf dem Southside 2024: Was kosten Bier, Essen und Getränke im Festival-Shop?

Auf dem Southside 2024 ist für Essen und Trinken gesorgt. Wir verraten, wie viel man für Bier, Essen und Getränke im Festivalshop ausgeben muss.

Essen auf dem Festival - das verbindet man klassischerweise mit Dosenravioli und bereits an Tag 2 leicht ranziger Milch. Inzwischen muss das aber nicht mehr sein, denn viele Festivals bieten eine große Auswahl an Lebensmitteln an. Die Liste an Produkten, die man käuflich erwerben kann, ist mittlerweile fast so lang wie das Line Up des Southside Festivals. Darunter frische Produkte, Grillgut, vegane Lebensmittel, Obst, Snacks und natürlich trotzdem auch die guten alten Dosenravioli. Außerdem kann man sowohl alkoholische als auch non-alkoholische Getränke und Eiswürfel käuflich erwerben. Und auch eine Auswahl an Drogerieprodukten und Campingzubehör bietet das Southside Festival 2024.

Sie wollen wissen, wie viel Geld Sie für die Verpflegung auf dem Southside einplanen müssen? Hier gibt es alle Informationen dazu, wie viel Bier, Essen, Getränke und Non-Food Produkte kosten. Verkauft werden sie im Southside Festival-Shop.

Bier auf dem Southside 2024: So viel kosten alkoholische Getränke

Festivals und erhöhter Alkoholkonsum gehen häufig Hand in Hand. Wir haben eine Übersicht mit allen alkoholischen Getränken, die im Southside-Festival-Shop verkauft werden. Das "*" bedeutet, dass zum Preis noch Pfand hinzukommt.

Beck's Pils Dose 0,5l: 1,95 Euro*

Pils Dose 0,5l: 1,95 Euro* Beck's Green Lemon 0,5l: 1,95 Euro*

Green Lemon 0,5l: 1,95 Euro* Spaten Münchner Hell Dose 0,5l: 1,95 Euro*

Wein Tetrapack rot/weiß 1l: 3,80 Euro

Sprizzero Seco 0,25l: 2,30 Euro*

Sangria 1,5l: 3,90 Euro

Verschiedene Longdrinks Dose 0,33l: 4,25 Euro

Southside 2024: Preisliste für alkoholfreie Getränke

Auch einige non-alkoholische Getränke kann man auf dem Festival erwerben. Egal, ob die Wetterprognose für das Southside 2024 gut ist oder nicht, eine Erfrischung zwischendurch schadet sicherlich nicht.

Cola-Mix 1,0l: 2,65 Euro*

Orangenlimo 1,0l: 2,65 Euro*

Zitronenlimo 1,0l: 2,65 Euro*

Apfelschorle 1,0l: 2,85 Euro*

Apfelsaft 1,0l: 2,50 Euro

Orangensaft 1,0l: 3,20 Euro

Mineralwasser still/prickelnd/medium 1,0l: 1,95 Euro*

Tafelwasser 5,0l: 4,90 Euro

Eistee Pfirsich 1,5l: 3,35 Euro*

Eistee Zitrone 1,5l: 3,35 Euro*

Durstlöscher verschiedene Sorten 0,5l: 1,50 Euro

Rockstar Original 0,25l: 2,55 Euro*

Rockstar Tropical Guava 0,25l: 2,55 Euro*

Cappuccino Pulver 200g: 3,80 Euro

Kaffee Sticks 25er-Pack: 4,20 Euro

Tee Pfefferminz 25er-Pack: 1,80 Euro

Tee schwarz 50er-Pack: 1,80 Euro

Kaffeedrinks verschiedene Sorten 0,25l: 1,70 Euro*

Müller Milch verschiedene Sorten 0,5l: 2,30 Euro*

Kakao Trink 0,5l: 1,90 Euro*

Eiskaffee 1,0l: 3,70 Euro*

Milch 1,0l: 2,30 Euro

Milch 1,0l laktosefrei 1,5 %: 2,40 Euro

Eiswürfel 2kg: 4,80 Euro

Frisches Essen im Southside-Festival-Shop

Die Zeiten, in denen Festivalessen gleichbedeutend mit vier Tage Ernährung aus Konserven war, sind vorbei. So gibt es auf dem Southside auch eine große Auwahl an frischen Lebensmittel. Beim Camping auf dem Festival muss man allerdings darüber nachdenken, ob man die frischen Lebensmittel kühlen kann - ansonsten hilft nur schnell aufessen. Zumindest die Obstauswahl sollte sich auch ungekühlt etwas länger halten.

Frische Lebensmittel

Verschiedene belegte Sandwiches 180g: 3,50 Euro

Bulgur Thunfischsalat 160g Dose: 2,80 Euro

Pasta Thunfisch Salat 160g Dose: 2,80 Euro

Nudelsalat 1 kg: 4,20 Euro

Krautsalat 1 kg: 3,80 Euro

Kartoffelsalat 1 kg: 4,20 Euro

Farmersalat 400g: 3,00 Euro

Käse & Schinken Salat mit Joghurt Dressing 300g: 3,30 Euro

Snack Salat Hähnchen 300g: 3,50 Euro

Eier 10er-Pack: 3,30 Euro

Eier gekocht 6er-Pack: 3,00 Euro

Käse Aufschnitte 250g: 3,00 Euro

250g: 3,00 Euro Frischkäse natur/Kräuter 300g: 3,00 Euro

Joghurt natur 150g: 0,80 Euro

Fruchtjoghurt 250g: 1,20 Euro

Streichzart 250g: 3,00 Euro

Camembert 125g: 2,30 Euro

Salami Aufschnitt 200g: 2,80 Euro

200g: 2,80 Euro Geflügel Mortadella 200g: 2,40 Euro

Jagdwurst 200g: 2,40 Euro

Schinkenwurst 200g: 3,00 Euro

Geflügel Wiener 2x 200g: 4,60 Euro

Putenbrust 100g: 2,80 Euro

Grillwaren

Berner Würstchen 250g: 4,90 Euro

Rostbratwurst 540g: 5,50 Euro

Grillkäse 200g: 3,80 Euro

Schweinesteak nach Gewicht 100g: 1,35 Euro

Putensteak nach Gewicht 100g: 1,65 Euro

Salzstreuer 125g: 1,80 Euro

Zuckersticks 250g: 2,50 Euro

Chovi Allioli Knoblauch Dip 150ml: 2,80 Euro

Papa Joe's Saucen 300ml: 3,00 Euro

Senf (Tube) 200ml: 1,80 Euro

Ketchup 500ml: 2,80 Euro

Zaziki 500g VLOG: 3,00 Euro

Mayonnaise 82% 100ml: 3,00 Euro

Obst

Bananen Stk.: 1,00 Euro

Äpfel Stk.: 1,00 Euro

Trauben 500g: 3,50 Euro

Himbeeren 125g: 3,00 Euro

Mini Gurken Stk.: 1,20 Euro

Cherrytomaten 250g: 2,50 Euro

Paprika 500g: 3,30 Euro

Veganes Essen auf dem Southside 2024? Das Angebot im Überblick

Die Essensauswahl auf dem Southside 2024 bildet die Realität der meisten Supermärkte in Deutschland ab: Das Angebot an veganen Lebensmitteln wird größer.

Hummus verschiedene Sorten 200g: 2,20 Euro

Bulgursalat 200g: 3,20 Euro

Couscoussalat 200g: 3,20 Euro

Salat vegan frisch 300g: 3,60 Euro

Veganer Aufschnitt 80g: 2,20 Euro

80g: 2,20 Euro Hafer Milch 1,0l: 2,40 Euro

Mandel Milch 1,0l: 2,40 Euro

Fruchtjoghurt vegan 120g: 1,50 Euro

Vegan Hirtengenuss 150g: 3,00 Euro

Käseaufschnitt vegan 150g: 3,50 Euro

Bifi vegan 75g: 2,20 Euro

Sandwiches vegan belegt 170g: 3,80 Euro

Vegane Bratwurst nach Gewicht 100g: 3,60 Euro

Gemüsegrillis 280g: 3,60 Euro

Vegan Aufschnitt Lyoner 80g: 2,20 Euro

Southside 2024: Auch Snacks, Konserven und Backwaren gibt es im Shop

Zwar gibt es inzwischen einige Alternativen, aber ganz dürfen sie auf einem Festival natürlich nicht fehlen: die Konserven. Außerdem gibt es noch eine Auswahl an Snacks. Zusätzlich zu den hier gelisteten Backprodukten findet man auch frisches Backgut an den Frühstücksständen.

Konserven

Ravioli verschiedene Sorten 800g: 4,00 Euro

5 Minuten Terine 50g: 2,50 Euro

Snacks und Süßes

Mix Beutel ( Nutella , Honig, Marmelade) 85g: 1,50 Euro

, Honig, Marmelade) 85g: 1,50 Euro Chips 200g: 2,00 Euro

Flips 200g: 1,80 Euro

Stapelchips 175g: 2,80 Euro

Brezel 225g: 1,80 Euro

Hanuta 2er-Pack: 1,60 Euro

American Cookies: 2,20 Euro

Prinzenrolle 400g: 3,30 Euro

Nutella Biscuits 41,4g: 1,00 Euro

Biscuits 41,4g: 1,00 Euro Kinder Riegel 21g: 0,80 Euro

TWIX: 1,00 Euro

Mars 5er-Pack: 1,00 Euro

Kit Kat 41,5g: 1,00 Euro

Snickers Riegel 50g: 1,00 Euro

Backwaren

Sandwichtoast 500g: 2,20 Euro

Bauernbrot 500g: 2,20 Euro

Milchbrötchen 480g: 3,50 Euro

Waffeln 250g: 3,00 Euro

Brötchen: 0,60 Euro

Körnerbrötchen: 1,00 Euro

Brezel: 1,00 Euro

Was vergessen? Drogerie und Non-Food im Festival-Shop

Die Tickets für das Southside 2024 sind eingepackt, aber die Zahnbürste ist leider zu Hause liegen geblieben? Im Festival Shop gibt es auch einige Drogerieprodukte, die man im Eifer des Gefechts gerne mal vergisst, bevor man losfährt. Auch ein bisschen Campingequipment wie Gaskartuschen, Panzerband oder Müllsäcke kann man dort erwerben.

Drogerie

Toilettenpapier 2er-Pack: 1,50 Euro

Küchenrolle 2er-Pack: 2,00 Euro

Hygiene Gel 80ml: 1,80 Euro

Rasierer 5er-Pack: 2,50 Euro

Rasierer Wilkinson Sensitive Touch: 5,00 Euro

Zahnbürste: 1,80 Euro

Kondome 3er-Pack: 2,80 Euro

Mundspülung 95ml: 1,90 Euro

Zahnpasta 75ml: 1,70 Euro

OB Tampons 16 Stk.: 3,00 Euro

Always Binden 8 Stk.: 2,20 Euro

Spülschwamm 3er-Pack: 1,60 Euro

Spültuch: 1,60 Euro

Spülmittel 500ml: 1,80 Euro

Feuchttücher 15 Stk.: 1,20 Euro

Taschentücher 6 Stk.: 2,00 Euro

Dusch Gel 250ml: 2,00 Euro

Deo 150ml: 2,30 Euro

Ohrstöpsel Paar: 1,00 Euro

Nivea Creme: 2,00 Euro

Creme: 2,00 Euro Haargummi: 1,50 Euro

Lippenpflegestift: 1,50 Euro

Bebe Reinigungstücher: 3,00 Euro

Non Food

Müllsäcke 120l 5er-Pack: 3,00 Euro

Regenponcho: 3,00 Euro

Panzerband 10m: 2,40 Euro

Feuerzeuge: 1,20 Euro

Grillanzünder 24 Stk.: 2,20 Euro

Taschenlampe: 3,50 Euro

Batterie R6 Mignon AA 4er-Pack: 2,00 Euro

4er-Pack: 2,00 Euro Batterie Panasonic Micro AAA 4er-Pack: 2,00 Euro

Gaskartusche mit Ventil 227g: 4,50 Euro

Stechkartusche Campingas 190g/314ml: 3,00 Euro

Partyteller 20er-Pack: 2,20 Euro

Grillschale 3er-Pack: 2,00 Euro

Grillzange: 1,60 Euro

Sonnenbrille: 4,00 Euro

Becher 3er-Pack: 1,80 Euro

Alufolie: 2,50 Euro

Einmalgrill: 4,80 Euro

Einkaufstüte Groß: 0,30 Euro

Einkaufstüte Klein: 0,20 Euro

PintiBesteck (Gabel + Messer): 1,20 Euro

Löffel (Holz): 0,80 Euro

