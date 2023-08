"Easy am Hang 2023": Line-up, Programm und Anreise

Das Line-Up für das "Easy am Hang 2023" steht fest. Hier finden Sie alle Infos zu den Bands, dem Programm und der Anreise zum Festivalgelände.

Beim "Easy am Hang 2023" in Pforzheim gibt es nicht nur reichlich Musik zum Tanzen sondern auch Essen und Trinken, Programm für die Kinder und ein Tee-Zelt zum Entspannen. Das Festival lockt mit entspanntem und kinderfreundlichem Ambiente aber auch genügend Programm und Getränken für die Erwachsenen. Welche Bands spielen beim "Easy am Hang 2023"? Welches Programm erwartet die Besucher und wie kommt man zum Festivalgelände? Alle wichtigen Infos zum Line-Up, dem Programm und der Anreise finden Sie hier.

"Easy am Hang 2023": Line-Up

Das "Easy am Hang 2023" ist Teil des "Umsonst & Draußen". Wie der Name schon sagt, sind die Festivals umsonst und finden draußen statt. Oft wird eher kleinen und regionalen Bands eine Bühne geboten. So tritt zum Beispiel Avralize auf. Ihre Musik beschreiben sie als Modern Heavy Music und künstlerische Kreativität trifft auf harte Breakdowns, aber auch auf melodische Choren. Nach den Hauptacts werden auch noch mehrere DJs erwartet und eine Band am Samstagnachmittag für die Kleinen. Hier finden Sie einen Überblick über die Bands am ersten Septemberwochenende.

Line-Up am Freitag, dem 1. September 2023:

Hexer

NWH

Avralize

Raf Larage

Ceasul b2b Ferdinand





Line-Up am Samstag, dem 2. September 2023:

Angiz

Bruder Bender

Das Fabrikat

Yara

deadlings chris b2b lazzlow

Bananenfuchs (Musik für Kinder)

Programm beim "Easy am Hang 2023"

Auch an Programm ist einiges geboten. Neben dem Tee-Zelt, wo man sich bei einem entspannten Chai zusammen setzten und runter kommen kann, gibt es auch noch weitere Angebote. Am Samstag findet beispielsweise ein Kleidertausch statt, bei dem man nachhaltig alte Klamotten loswerden und neue Klamotten mitnehmen kann. Außerdem gibt es ein Spieleangebot von Jugendarbeit Stadtteile und die Möglichkeit Yoga zu machen.

Auch für die Kleinen ist einiges dabei. Neben dem "normalen" Yoga gibt es auch Yoga für Kinder. Musikalisch ist ebenfalls für Programm für die Kinder gesorgt. Der Bananenfuchs spielt am Samstag um 16.30 Uhr Lieder für die Kleinen. Außerdem gibt es im Kaffeezelt Kaffee und selbstgemachte Kuchen für alle. Für weitere Fragen finden Sie direkt beim Haupteingang ein Info-Zelt.

"Easy am Hang 2023": Anreise zum Festivalgelände

Die Anreise zum Festivalgelände ist sowohl mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln, als auch mit dem Auto möglich. Die Buslinie 3 in Richtung Dillweißstein fährt bis zur Haltestelle "Ludwigsplatz", von dort aus kann man bequem laufen. Gegenüber von der Haltestelle gibt es einen beschilderten und beleuchteten Fußweg direkt zum Festivalgelände. Die Busline 742 in Richtung Huchenfeld bringt einen ebenfalls ans Ziel. Von der Haltestelle "Hoheneck" kann man der Beschilderung zum Gelände zu Fuß folgen.

Auch mit dem Auto ist die Anreise möglich. Einfach von Pforzheim in Richtung Calw auf der B 463 fahren, dann durch Dillweißenstein bis zu den ausgewiesenen Parkplätzen vom Nagoldfreibad. Von da aus geht es zu Fuß zurück zum Ludwigsplatz und dann weiter auf dem beschilderten Fußweg zum Festivalgelände. Das Parken beim Landgasthof Hoheneck ist untersagt, Fahrzeuge werden hier abgeschleppt.