Sea-You-Festival 2023 in Freiburg: Line-Up, Tickets, Camping und Anfahrt

Etwa 150 Bands und Künstler sind auf dem Sea-You-Festival 2023 am Start. Genaue Infos zum Line-Up, den Tickets und dem Camping finden Sie hier.

Sieben Stages, einen Badesee, Wassersport und eine Relaxing-Area: Das Sea-You Festival bietet drei Tage lang ein ganz schön volles Programm. In der Nähe von Freiburg am Tunisee werden rund 40.000 Besucher erwartet. Vom 14. Juli 2023 bis zum 16. Juli 2023 strömen die Besucher wieder zum Sea-You-Festival. Alle Infos rund um das Line-Up, die Tickets und das Camping finden Sie hier auf einen Blick.

Das Sea-You-Festival 2023 in Freiburg: Line-Up

Das Line-Up verteilt sich auf sieben Stages, es werden also etliche Künstler und Künstlerinnen erwartet. 150 Acts treten über die drei Tage verteilt auf. Hier finden Sie einen Überblick über die Headliner, sortiert nach den drei Festivaltagen. Neben den Haupt-Acts gibt es noch zahlreiche Support-Acts beim Sea-You Festival.

Freitag, 14. Juli 2023:

Anfisa Letyago

Bliss

Camelphat

Fideles

Format:B

Ghost Rider

Heckman

I hate models

Juliet Sikora

Matt Sassari

Monolink

Omiki

Prada2000 B2B Adriàn Mills

Regal

Richie Hawtin

SHDW & Obscure Shape

SNTS

Space 92

Space Motion

Terra

Thomas Schuhmacher

Samstag, 15. Juli 2023:

A.D.H.S.

Aka Aka

Durs

Fisher

Gestört aber geil

Gheist

Hatikwa

Interactive Noise

Jan Blomqvist

Klopfgeister

Levt

Lilly Palmer

Liquid Soul

Massano

Mausio

Mikah

Niconé

NTO

Nusha

Pajane

Ranji

Reiner Zonneveld

Rodriguez Jr.

Vitalic

Vice

Will Clarke

Sonntag, 16. Juli 2023:

Alfred Heinrichs

Alle Farben

Ann Clue

Audiomatic

Ben Böhmer

Blastoyz

Boris Brejcha

Charlotte De Witte

Dirty Doering

Extrawelt

Fabio Fusco

Klaudia Gawlas

Konstantin Sibold

Lexy & K-Paul

Marc Werner

Moguai

Neelix

Pan-Pot

Pappenheimer

Phaxe

Stella Bossi

Symphonix

The Yellowheads

Tickets für das Sea-You-Festival 2023 in Freiburg

Beim Sea-You 2023 gibt es die Möglichkeit ein 3-Tages-Ticket zu kaufen, ein 2-Tages-Ticket oder nur ein Tagesticket. Der Ticketverkauf war in fünf Stufen eingeteilt. Das Early-Bird-Ticket konnte man bereits für 124 Euro kaufen, mittlerweile sind die Tickets in der Preisstufe 4 und kosten 179 Euro. Die VIP-Tickets sind bereits ausverkauft. Hier finden Sie eine Übersicht über alle Tickets und die Preise:

3 Tage Festivalticket 179,99 Euro 2 Tage Festivalticket (Fr und Sa) 119,99 Euro 2 Tage Festivalticket (Sa und So) 134,99 Euro Tagesticket Freitag 64,99 Euro Tagesticket Samstag (ausverkauft) 84,99 Euro Tagesticket Sonntag 79,99 Euro

Sea-You-Festival 2023 in Freiburg: Camping

Auch beim Sea-You Festival gibt es die Möglichkeit auf dem Festivalgelände zu Campen. Es gibt drei verschiedene Campingplätze auf dem Gelände. Für den Campingplatz A braucht man ein extra Ticket, das kostet 25 Euro. Er ist etwa 12 Gehminuten vom Festivalgelände entfernt. Es gibt feste Duschen und Toiletten und die Parkplätze sind ungefähr 100 Meter entfernt.

Der Campingplatz B ist der Campingplatz "Breisgau Camping am Silbersee". Der Vorteil hier soll sein, dass man auf einem etablierten Campingplatz übernachtet. Der Campingplatz C ist direkt am Tunisee. Auch hier Campen die Besucher auf einem festen Campingplatz, das Auto kann man sogar direkt auf dem Campingplatz abstellen.

Anfahrt zum Sea-You-Festival 2023

Bei der Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bus oder Zug empfehlen die Veranstalter bis zum Hauptbahnhof in Freiburg zu fahren. Von dort aus werden Shuttlebusse zum Festivalgelände und zu den drei Campingplätzen bereitgestellt. Die Fahrt dauert etwa 20 Minuten und kostet 8 Euro pro Tag, nur die Rückfahrt kostet 5 Euro. Die Festivalbesucher, die mit dem Auto anreisen, nehmen am besten auf der Autobahn A5 die Ausfahrt Freiburg-Nord. Von dort aus gibt es eine Beschilderung zu den Campingplätzen oder zu den Parkplätzen.