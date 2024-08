Festgenommene Person in Berlin ist nicht der RAF-Terrorist Burkhard Garweg

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr fasste die Polizei einen Mann am Bahnhof Spandau, nachdem ein Hinweis aus der Bevölkerung eingegangen war. Bei dem Festgenommenen sollte es sich um eines der schon lange gesuchten ehemaligen RAF-Mitglieder, Burkhard Garweg oder Ernst-Volker Staub, handeln. Die Bild berichtete am Mittwochmorgen, dass der Mann Burkhard Garweg sei. Er sei in einem ICE festgenommen worden und zunächst für Ernst-Volker Staub gehalten worden.

Doch nun ist klar: Der festgenommene Mann ist weder Staub noch Garweg, sondern gar kein RAF-Terrorist, wie die Staatsanwaltschaft Verden der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Die Freilassung des Mannes sei bereits angeordnet.

Bereits seit 2015 wird gegen Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub ermittelt

Bereits seit 2015 wird gegen Burkhard Garweg, Ernst-Volker Staub und Daniela Klette wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubs in mehreren Fällen ermittelt. Klette wurde Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen, nachdem sie 30 Jahre im Untergrund lebte. Momentan sitzt sie im Frauengefängnis Vechta in U-Haft.

Klette, Garweg und Staub gehörten zur dritten Generation der RAF. Die Terrororganisation übte bis Ende der 1990er-Jahre Anschläge aus und tötete dabei mehrere Menschen, unter anderem 1989 den Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und 1991 den Präsidenten der Treuhandanstalt, Detlev Karsten Rohwedder. (mit dpa)