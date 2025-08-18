Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Festnahme: Mann fotografiert unerlaubt Kinder am Badesee

Festnahme

Mann fotografiert unerlaubt Kinder am Badesee

Ein 48-Jähriger verhält sich an einem Badesee unsittlich. Er soll Badegäste fotografiert und an sich sexuelle Handlungen vollzogen haben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei nahm den 48-Jährigen fest. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm den 48-Jährigen fest. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa

    Ein 48-jähriger Mann hat an einem See in Darmstadt unerlaubt mehrere Badegäste fotografiert, darunter auch Kinder. Dabei soll er laut Zeugenaussagen zudem sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben, wie die Polizei mitteilte. Sie nahm den leicht alkoholisierten Mann daraufhin am Freitagnachmittag vorläufig fest. Sein Mobiltelefon wurde sichergestellt. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden