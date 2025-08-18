Mann fotografiert unerlaubt Kinder am Badesee

Ein 48-jähriger Mann hat an einem See in Darmstadt unerlaubt mehrere Badegäste fotografiert, darunter auch Kinder. Dabei soll er laut Zeugenaussagen zudem sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen haben, wie die Polizei mitteilte. Sie nahm den leicht alkoholisierten Mann daraufhin am Freitagnachmittag vorläufig fest. Sein Mobiltelefon wurde sichergestellt. Den 48-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren.

