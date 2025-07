Mann stiehlt Linienbus - Flucht vor Polizei über Autobahnen

Ein 21-Jähriger hat in Baden-Württemberg einen Linienbus gestohlen und einige Stunden später in Nordrhein-Westfalen einen Polizei-Großeinsatz ausgelöst: Ein aufmerksamer Passant hatte in Greven im Münsterland die unsichere Fahrweise des Mannes bemerkt und die Polizisten informiert, wie diese mitteilte. Sofort sei eine Fahndung nach dem Bus eingeleitet worden, der am Morgen gestohlen worden war.

Der Fahrer des Busses habe Anhaltesignale der Beamten ignoriert und sei über mehrere Autobahnen davongerast. Er missachtete laut Polizei zudem rote Ampeln, befuhr teilweise Straßen entgegen der Fahrtrichtung, beschädigte mit dem Bus andere Fahrzeuge, Leitplanken und Verkehrsschilder. Einzelne Straßen oder Autobahnauffahrten wurden während der Verfolgungsfahrt gesperrt, damit keine weiteren Verkehrsteilnehmer in Gefahr geraten.

Die Flucht führte demnach von Greven nach Münster, von dort aus auf die Autobahn A1 in Richtung Bremen und schließlich auf die A30 in Richtung Amsterdam. «Während der gesamten Strecke wurde der Bus durch die Streifenwagen der Polizei verfolgt und mehrfach aufgefordert anzuhalten», hieß es. Auf der A30 kurz hinter der Anschlussstelle Ibbenbüren-West konnten die Einsatzkräfte das Fahrzeug am Nachmittag schließlich stoppen.

Der aus Baden-Württemberg stammende Fahrer wurde leicht verletzt festgenommen. Die Ermittlungen zu Hintergründen des Sachverhaltes und zur Gesamtschadenshöhe dauern an.