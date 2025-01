Verdacht auf Missbrauch: Mann am Flughafen festgenommen

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs an Schutzbefohlenen ist ein junger Mann am Frankfurter Flughafen festgenommen worden. Die Kriminalpolizei Rostock habe mit Hilfe des Mobiltelefons des 22-Jährigen seinen Aufenthaltsort bestimmt - die Bundespolizei am Frankfurter Flughafen nahm ihn daraufhin fest, teilte sie mit. Dem Niederländer wird vorgeworfen, während einer Au-pair-Tätigkeit eine intime Beziehung zu einer ihm anvertrauten 15-Jährigen in Deutschland aufgebaut zu haben.

Der Mann sei der Polizei auch wegen des Besitzes und Verbreitung kinderpornographischer Inhalte sowie des sexuellen Übergriffs bekannt. Nach seiner Festnahme wurde der er an das Amtsgericht Frankfurt übergeben, hieß es.