Bad Hersfelder Festspiele ziehen vorläufige Saisonbilanz

Wie sind die Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr gelaufen? Was kam beim Publikum besonders gut an, was weniger? Die traditionsreichen Festspiele wollen heute (11.00 Uhr) eine vorläufige Bilanz der laufenden Saison ziehen, die am Montag (18. August) mit einer Abschluss-Gala in der Stiftsruine endet. Bei der Pressekonferenz wird auch der scheidende Intendant Joern Hinkel auf seine Zeit als Leiter der Festspiele zurückblicken.
