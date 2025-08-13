Icon Menü
Festspiele: Bad Hersfelder Festspiele ziehen vorläufige Saisonbilanz

Festspiele

Bad Hersfelder Festspiele ziehen vorläufige Saisonbilanz

Was lief in diesem Sommer besonders gut, was weniger? Die Festspiele in Bad Hersfeld geben Einblicke – und Joern Hinkel spricht über seine Zeit als Intendant.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wie viele Menschen haben in diesem Jahr die traditionsreichen Festspiele in Bad Hersfeld besucht? Am Mittwoch gibt es erste Zahlen. (Archivfoto)
    Wie viele Menschen haben in diesem Jahr die traditionsreichen Festspiele in Bad Hersfeld besucht? Am Mittwoch gibt es erste Zahlen. (Archivfoto) Foto: Michael Bauer/dpa

    Wie sind die Bad Hersfelder Festspiele in diesem Jahr gelaufen? Was kam beim Publikum besonders gut an, was weniger? Die traditionsreichen Festspiele wollen heute (11.00 Uhr) eine vorläufige Bilanz der laufenden Saison ziehen, die am Montag (18. August) mit einer Abschluss-Gala in der Stiftsruine endet. Bei der Pressekonferenz wird auch der scheidende Intendant Joern Hinkel auf seine Zeit als Leiter der Festspiele zurückblicken.

