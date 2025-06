Premiere in Bad Hersfeld: Drama «Die Räuber» trifft auf Punk

Bei den Bad Hersfelder Festspielen steht die zweite große Schauspiel-Premiere der neuen Saison an. An diesem Freitag (21.00 Uhr) wird das Drama «Die Räuber» von Friedrich Schiller aufgeführt. Das Besondere an der Inszenierung: Musikalisch begleitet wird das Stück von Musik der deutschen Rockband «Die Toten Hosen».

«Ich möchte eine Inszenierung kreieren, in der Schillers mitreißendes, bahnbrechendes Werk durch ihre Songs erweitert, ergänzt oder konterkariert wird und dadurch neue emotionale Räume öffnen», kündigte Regisseur Gil Mehmert an. Die Musik wird live von einer fünfköpfigen Band gespielt.

Auch Shakespeare und Lindgren im Programm

Gezeigt wird in diesem Jahr außerdem die Komödie «Sommernachtsträume» nach Motiven von William Shakespeare, die vor einer Woche Premiere feierte. Nach dem Publikumserfolg im vergangenen Jahr gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Broadway-Musical «A Chorus Line» und dem Schauspiel «Wie im Himmel». Als Familienstück bringen die Festspiele den Astrid-Lindgren-Klassiker «Ronja Räubertochter» auf die Bühne.

Icon Vergrößern In dem früheren Kirchenbau aus dem Mittelalter wird am Freitagabend (27.6.2025) die Premiere des Schiller-Dramas "Die Räuber" mit Musik der Toten Hosen aufgeführt. (Archivfoto) Foto: Michael Bauer/dpa Icon Schließen Schließen In dem früheren Kirchenbau aus dem Mittelalter wird am Freitagabend (27.6.2025) die Premiere des Schiller-Dramas "Die Räuber" mit Musik der Toten Hosen aufgeführt. (Archivfoto) Foto: Michael Bauer/dpa