250.000 Euro Schaden bei Lagerhallen-Brand

Aus ungeklärter Ursache ist am frühen Morgen eine frei stehende Lagerhalle im Schwalm-Eder-Kreis in Brand geraten. Dabei sei Schaden in Höhe von rund einer Viertelmillion Euro entstanden, teilte die Polizei in einer ersten Schätzung in Kassel mit. Menschen wurden nicht verletzt.

Das Feuer wurde gegen 4.45 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand die landwirtschaftliche Lagerhalle zwischen den Orten Nausis und Herlefeld bereits voll in Brand, wie die Polizei berichtete.

In dem Gebäude waren Maschinen und Tierfutter gelagert. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Hinweise auf Brandstiftung habe es nicht gegeben.