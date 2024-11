63-Jähriger erleidet tödliche Verletzung bei Brand

Bei einem Feuer in einer Wohnung in Obertshausen (Kreis Offenbach) hat ein 63-Jähriger tödliche Verletzungen erlitten. Die Einsatzkräfte seien um 10.18 Uhr alarmiert worden und auch schnell in die Wohnung eingedrungen, teilte die Polizei mit. Bei dem 63-Jährigen sei noch vor Ort eine Reanimation eingeleitet worden. Der Mann sei kurze Zeit später aber in einer Klinik gestorben. Nach ersten Ermittlungen habe in der Wohnung Essen gebrannt.

