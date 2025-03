Nachttischlampe vergessen - 89-Jährige bei Brand verletzt

Eine Frau hat sich bei einem Brand in ihrer Wohnung in Karlsruhe eine Rauchvergiftung zugezogen und ist ins Krankenhaus gebracht worden. Nachbarn hörten am Montagabend den Alarmton eines Rauchmelders und alarmierten den Notruf, wie ein Polizeisprecher sagte. Feuerwehrleute retteten die 89-Jährige.

Ersten Ermittlungen zufolge fiel eine Nachttischlampe mit heiß gewordener Glühbirne um und landete auf einer Kunstschaummatratze, was laut Sprecher das Feuer verursachte. Die Frau war wohl eingeschlafen. Am Gebäude entstand kein Schaden, lediglich die Lampe und die Matratze wurden in Mitleidenschaft gezogen.