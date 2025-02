Hoher Schaden bei Saunabrand in Dietzenbach

Bei einem Brand in einer Sauna im Landkreis Offenbach ist ein hoher Schaden entstanden. Verletzt wurde bei dem Feuer in der Außensauna in einer Sauna- und Wellnessanlage in Dietzenbach niemand, wie die Polizei mitteilte. Als die Rettungskräfte am Sonntagabend eintrafen, seien keine Gäste mehr vor Ort gewesen. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die genaue Brandursache sei noch unklar und werde untersucht. Möglich sei ein technischer Defekt am Saunaofen, hieß es.

