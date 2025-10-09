Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Feuer: Brand in Frankfurter Kohlesilo gelöscht

Feuer

Brand in Frankfurter Kohlesilo gelöscht

Rund 430 Einsatzkräften brauchen Tage, um ein Feuer in einem Kohlesilo zu löschen. Jetzt ist es geschafft.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der Einsatz in dem Kohlesilo dauerte 93 Stunden. (Archivbild)
    Der Einsatz in dem Kohlesilo dauerte 93 Stunden. (Archivbild) Foto: Michael Brandt/dpa

    Das Feuer in einem Kohlebunker in einem Frankfurter Kraftwerk ist gelöscht. Der Einsatz sei in den frühen Morgenstunden abgeschlossen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. An den insgesamt 93 Stunden dauernden Löscharbeiten seien rund 430 Einsatzkräfte beteiligt gewesen. Gut 2.000 Tonnen Kohle hätten aus dem Silo geräumt werden müssen.

    An dem Einsatz waren Kräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr beteiligt. Zudem unterstützten unter anderem Mitarbeiter des Kraftwerksbetreibers sowie zwischenzeitlich das Technische Hilfswerk die Feuerwehrleute. Der Brand war am frühen Sonntagmorgen im Kraftwerk West im Stadtteil Gutleutviertel ausgebrochen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden