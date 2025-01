Brand in Mehrfamilienhaus in Wiesbaden

In der Nacht hat es in einem Mehrfamilienhaus in Wiesbaden im Stadtteil Kostheim gebrannt. Das teilte die Polizei mit. Vier Menschen konnten sich ins Freie retten, wurden jedoch wegen leichter Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht.

Laut Polizei entstand ein Sachschaden von circa 100.000 Euro. Im Treppenhaus habe Sperrmüll und Unrat gebrannt, die Brandursache sei aber bislang nicht abschließend geklärt.