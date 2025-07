Feuer in Fischbetrieb in Nordhessen

Im nordhessischen Schrecksbach ist in einem Fischbetrieb ein Feuer ausgebrochen. Eine Halle ist in Brand geraten, in der sich drei Fahrzeuge befunden hatten, wie ein Polizeisprecher in Homberg sagte. Menschen seien nicht in der Halle gewesen. Wegen der starken Rauchentwicklung waren die Anwohner aufgefordert worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Brand war vermutlich am frühen Morgen ausgebrochen. Wegen der Löscharbeiten wurde die B254 im Bereich von Schrecksbach gesperrt, wie der Sprecher sagte. Zudem sei die Kriminalpolizei vor Ort und ermittle zur Unfallursache. Die Polizei geht mindestens von einem Schaden im sechsstelligen Bereich aus.