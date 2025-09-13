Icon Menü
Feuer: Hund verendet bei Wohnhausbrand

Feuer

Hund verendet bei Wohnhausbrand

Möglicherweise eine Heizdecke löst in einem Haus ein Feuer aus. Für einen Hund kommt jede Hilfe zu spät.
Von dpa
    Das Feuer verursachte 50.000 Euro Schaden. (Archivbild)
    Das Feuer verursachte 50.000 Euro Schaden. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa

    Bei einem Wohnhausbrand in Gelnhausen ist am Morgen wegen starker Rauchentwicklung die 53 Jahre alte Bewohnerin leicht verletzt worden und ihr Hund verendet. Die Flammen im Erdgeschoss des Einfamilienhauses wurden von der Feuerwehr schnell gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Derzeit werde ermittelt, ob möglicherweise eine defekte Heizdecke Ursache für den Brand gewesen sei. Das Haus ist derzeit wegen der starken Rauchentwicklung nicht bewohnbar. Der Schaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt.

