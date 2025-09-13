Hund verendet bei Wohnhausbrand

Bei einem Wohnhausbrand in Gelnhausen ist am Morgen wegen starker Rauchentwicklung die 53 Jahre alte Bewohnerin leicht verletzt worden und ihr Hund verendet. Die Flammen im Erdgeschoss des Einfamilienhauses wurden von der Feuerwehr schnell gelöscht, wie die Polizei mitteilte. Derzeit werde ermittelt, ob möglicherweise eine defekte Heizdecke Ursache für den Brand gewesen sei. Das Haus ist derzeit wegen der starken Rauchentwicklung nicht bewohnbar. Der Schaden wurde auf rund 50.000 Euro geschätzt.

