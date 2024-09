Hunderttausende Euro Schaden nach Brand in Stuttgarter Haus

Bei einem Brand in einem Haus im Stuttgarter Osten ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Montag ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer sei unter dem Dach ausgebrochen und habe sich dann ausgebreitet. In dem Gebäude befindet sich auch ein bekanntes italienisches Restaurant. Es wurde nach Angaben der Polizei stark durch Rauch und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Zur Brandursache konnten Polizei und Feuerwehr bislang keine Angaben machen.