Zwei Bewohner in Heppenheim aus brennendem Haus gerettet

Ein Brand in einem Geschäft hat in den frühen Morgenstunden mehrere Menschen in Heppenheim (Landkreis Bergstraße) aus ihren Betten getrieben. Einsatzkräfte weckten zwei Bewohner aus den darüberliegenden Wohnungen und retteten sie aus dem Haus, wie die Polizei mitteilte. Die meisten Bewohner hatten das Gebäude demnach bereits verlassen, als die Rettungskräfte ankamen. Sicherheitshalber sollten laut Mitteilung auch die Nachbarn aus dem Gebäude nebenan ihre Wohnungen verlassen.

Verletzt wurde niemand, so die Polizei. Die Feuerwehrleute brachten das Feuer unter Kontrolle und löschten es. Der Brand war demnach in einem Geschäft im Erdgeschoss des Hauses ausgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sowohl die Brandursache als auch die Schadenshöhe waren zunächst unklar.