Tote bei Brand in Rüsselsheim

Tödliche Verletzungen hat eine Frau bei einem Kellerbrand in Rüsselsheim erlitten. Ein 21-Jähriger hörte auf einem benachbarten Sportplatz Hilfeschreie der Frau und barg die 71-Jährige aus dem Keller, wie die Polizei miteilte. Die Schwerstverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, starb dort jedoch nach kurzer Zeit.

Die Feuerwehr löschte den Brand in dem Einfamilienhaus. Der 21-Jährige und zwei Rettungssanitäter atmeten Rauch ein und erlitten dabei leichte Verletzungen. Das Feuer zerstörte den Kellerraum komplett, den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 75.000 Euro. Der Brand brach am Samstagnachmittag im Stadtteil Königstädten aus.

Die Brandursache ist bisher unklar, die Ermittlungen dauern an. In Heusenstamm (Landkreis Offenbach) starben am Samstag bei zwei Bränden zwei Menschen, ein Mann und eine Frau.