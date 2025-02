Mädchen kocht und verursacht Wohnungsbrand

Ein Mädchen hat beim Kochen einen Wohnungsbrand ausgelöst, bei dem ein Schaden von geschätzt 150.000 Euro entstanden ist. Die Elfjährige und ihr anwesender 17-jähriger Bruder blieben unverletzt und konnten die Wohnung rechtzeitig verlassen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Das Feuer sei im Backofen ausgebrochen und breitete sich schnell in der gesamten Küche aus. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten ihre Wohnungen ebenfalls verlassen. Nachdem die Einsatzkräfte das Feuer gelöscht hatten, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. 38 Personen seien in dem Gebäude insgesamt gemeldet.

Die Brandwohnung blieb allerdings unbewohnbar. Die betroffene Familie kam nach dem Vorfall am Mittwoch bei Verwandten unter.