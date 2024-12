Drei Verletzte bei Wohnhausbrand

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Renningen (Kreis Böblingen) sind drei Menschen leicht verletzt worden, zwei davon erlitten eine Rauchvergiftung. Ein weiterer Bewohner sei aus einem Fenster im ersten Stock gesprungen und habe sich dabei am Sprunggelenk verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei.

Das Feuer sei nachts im Treppenhaus ausgebrochen - warum, sei zunächst nicht klar. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 50.000 Euro.