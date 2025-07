Unter Drogen: Kochversuch löst Feuerwehreinsatz aus

Ein nächtlicher Kochversuch eines Mannes unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss hat in Ehingen im Alb-Donau-Kreis einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Der 49-Jährige war laut Polizei kurz vor Mitternacht in seiner Wohnung am Küchentisch eingeschlafen, während das Essen auf dem Herd vor sich hinschmorte. Weder die Rauchentwicklung noch der Alarm des Rauchmelders weckte den Schlafenden.

Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür, doch als der Mann geweckt und aus der Wohnung geholt werden sollte, wehrte er sich. Die Polizei brachte den 49-Jährigen unter Anwendung von Zwang in Sicherheit. Bei dem Einsatz stießen die Beamten nach Angaben eines Polizeisprechers auf mindestens zwölf Cannabispflanzen. Gegen den Mann werde nun wegen des Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ermittelt und er müsse die Kosten für den Einsatz tragen.