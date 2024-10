Mann bei Brand in Stuttgart schwer verletzt

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Stuttgart ist ein 33 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer am Morgen vermutlich in dessen Wohnung im Erdgeschoss ausgebrochen. Diese stand nach Angaben der Feuerwehr beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand.

Neben dem Bewohner der Brandwohnung befreite die Feuerwehr weitere Menschen aus dem Haus: Eine Frau und ihre Mitbewohnerin brachten die Feuerwehrleute aus einer Wohnung im ersten Stock. Mithilfe einer Drehleiter holten die Einsatzkräfte zudem zwei Bewohner aus dem Dachgeschoss.

Der 33-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Auch die Bewohner aus dem Dachgeschoss brachte der Rettungsdienst laut Feuerwehr zur Kontrolle in eine Klinik, fünf weitere Menschen wurden vor Ort behandelt. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass sich der Brand in der Erdgeschosswohnung auf weitere Stockwerke ausbreitete, so dass die meisten Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Wie hoch der Schaden war und wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar.