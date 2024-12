Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Frankfurt sind sieben Menschen verletzt worden. Die beiden Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausbrach, gelten nach Angaben der Polizei als schwer verletzt. Der Brand sei am Morgen gegen 4.30 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ausgebrochen und mittlerweile gelöscht.

Frankfurt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis