Fachwerkhaus-Brand - Polizei vermutet Holzofen als Ursache

Ein Holzofen hat laut Polizei vermutlich den Dachstuhlbrand eines Fachwerkhauses in Wehretal (Werra-Meißner-Kreis) ausgelöst. Ersten Ermittlungen nach soll sich der Brand im Bereich eines Dachbalkens in der Nähe des Schornsteins entwickelt haben, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Brand am Montag entstand ein geschätzter Schaden von rund 200.000 Euro.

Vor allem der Dachstuhl des Wohnhauses war laut Polizei von dem Feuer betroffen. Andere Teile des Hauses wurden unter anderem durch das Löschwasser beschädigt. Das Haus war zunächst unbewohnbar. Ob das Haus einsturzgefährdet sein könnte, soll noch von einem Statiker überprüft werden.

Die 88 Jahre alte Bewohnerin des Hauses und ihr Sohn konnten sich der Polizei zufolge rechtzeitig vor den Flammen retten und wurden nicht verletzt. Die Frau komme vorübergehend bei Angehörigen unter. Es wird weiterhin ermittelt.