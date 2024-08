Vier Verletzte bei Zimmerbrand - darunter zwei Kinder

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Schwäbisch Hall sind zwei Kinder durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt worden. Zudem hätten sich zwei Feuerwehrmänner bei dem Einsatz vor Ort verletzt, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Das Feuer brach demnach nach ersten Erkenntnissen zufolge wegen eines technischen Defekts aus. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass dieser bei einem Drucker auftrat. Die Schadenshöhe war nicht bekannt, wurde am frühen Abend aber auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Weitere Details nannte die Polizei vorerst nicht.

