Supermarkt im Odenwald brennt - mehrere Millionen Euro Schaden

In der Nacht zum Sonntag stand ein Supermarkt im Odenwald in Flammen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Millionen Euro belaufen.

In Lautertal im Odenwald stand in der Nacht zum Sonntag ein Supermarkt in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand um 1.55 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die Einsatzkräfte waren laut der Hessenschau bis in die Morgenstunden vor Ort, um den Supermarkt kontrolliert abbrennen zu lassen. Durch das Feuer wurde das Gebäude komplett zerstört. der Gesamtschaden beläuft sich laut einer Verantwortlichen des Marktes auf mehrere Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Brand in Supermarkt in Lautertal: Ursache noch unklar

Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar. Die Brandursachenermittler der Polizei werden den Brandort frühestens im Laufe des Sonntags begehen können. Laut der Hessenschau schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Wegen der Einsatzmaßnahmen wird die B47 vermutlich noch längere Zeit gesperrt sein.