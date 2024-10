Kerze löst Zimmerbrand aus - drei Leichtverletzte

Bei einem Zimmerbrand in Ehringshausen im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis sind nachts drei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, hatte eine 78-jährige Frau in ihrer Wohnung versehentlich eine Kerze umgestoßen. «Wie in einem schlechten Film hat sich daraufhin kaskadenartig in dem Zimmer alles angezündet», sagte der Sprecher.

Die Seniorin, ihr Sohn und dessen Freundin hätten eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Die 78-Jährige sei auch noch gestürzt.

Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. «Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, liegt aber unter 100 000 Euro», ergänzte der Polizeisprecher.