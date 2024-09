Leiche nach Brand in Stuttgarter Haus gefunden

Nach einem Brand in einem Haus in Stuttgart ist dort eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei mitteilte, fanden Ermittler des Branddezernats den Leichnam am Vormittag bei der Spurensicherung im Gebäude. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen zur Brandursache und zur Identität der oder des Toten aufgenommen. Ob es sich um eine Frau oder einen Mann handelte, konnte eine Sprecherin zunächst nicht sagen.

Bei dem Feuer war ein Schaden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Das Feuer sei in der Nacht unter dem Dach ausgebrochen und habe sich dann ausgebreitet. In dem Gebäude befindet sich auch ein bekanntes italienisches Restaurant. Es wurde stark durch Rauch und Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen.