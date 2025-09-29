Mann bei Brand schwer verletzt

Ein Mann ist bei einem Brand in seiner Wohnung in Schlüchtern (Main-Kinzig-Kreis) schwer verletzt worden. Als die Polizei eingetroffen sei, strömte Rauch unter der Wohnungstür heraus, wie die Beamten mitteilten.

Da niemand öffnete, hätten die Einsatzkräfte am Samstagabend die Tür aufgebrochen. Die Feuerwehr habe den 46 Jahre alten Bewohner, der nicht ansprechbar war, aus der verrauchten Wohnung geholt. Der Mann wurde mit Verdacht auf eine schwere Rauchvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Die anderen Wohnungen im Haus seien unbeschädigt geblieben, es wurden keine weiteren Menschen verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Noch ist unklar, was den Brand verursacht hat. Offensichtlich hatte sich nach ersten Erkenntnissen die Matratze, auf der der Mann bewusstlos gefunden wurde, entzündet.