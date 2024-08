Matratzen-Brand: 81-Jährige kommt ins Krankenhaus

Wegen eines Brandes in einer Wohnung in Konstanz ist eine 81-Jährige mit Verdacht auf eine Kohlenmonoxidvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Durch einen technischen Defekt an einer Heizdecke sei in der Nacht eine Matratze im Schlafzimmer der Frau in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Zum Zeitpunkt des Feuers waren demnach Familienmitglieder im Wohnzimmer, die auf die Hilferufe der Frau aufmerksam wurden. Sie retten sie aus ihrem Bett. Die glimmende Matratze wurde von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

