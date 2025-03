Mehr als 100.000 Euro Schaden nach Tiefgaragenbrand

Mehr als 100.000 Euro Schaden sind bei einem Tiefgaragenbrand in Reutlingen entstanden. Anwohner hatten in der Nacht wegen Rauch und Explosionsgeräuschen den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde vorsichtshalber ein angrenzendes Hochhaus geräumt. Die Menschen konnten aber schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie viele Menschen betroffen waren, war einem Polizeisprecher nach zunächst unklar.

Die Brandbekämpfung gestaltete sich den Angaben zufolge schwierig. Die Feuerwehr setzte eine Wärmebildkamera zur Lokalisierung des Brandherdes ein. Außerdem öffneten die Einsatzkräfte mehrere verschlossene Stellplatzboxen gewaltsam. Nach etwa einer Stunde war das Feuer laut Polizei unter Kontrolle.

Mindestens sechs Autos wurden beschädigt, drei davon brannten komplett aus. Die Brandursache war den Angaben zufolge zunächst unklar. Die Tiefgarage werde in den kommenden Tagen von Spezialisten der Kriminaltechnik sowie weiteren Sachverständigen geprüft. Sie ist laut dem Polizeisprecher vorerst nicht nutzbar.