Millionenschaden nach Brand in Doppelhaushälfte

Bei einem Gebäudebrand in Metzingen (Kreis Reutlingen) ist ein Schaden im einstelligen Millionenbereich entstanden. Diese erste Schätzung teilte die Polizei mit. Verletzte gab es demnach keine.

Als die Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, stand die linke Doppelhaushälfte den Angaben zufolge vollständig in Brand. Das Feuer habe bereits auf die rechte Hälfte übergegriffen. Alle Bewohner des Hauses sowie die Mitarbeiter und Gäste des im rechten Gebäudeteil befindlichen Restaurants konnten das Haus rechtzeitig verlassen, wie es hieß. Die Bewohner wurden in anderen Wohnungen des Hausbesitzers untergebracht, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Das Haus könnte einbrechen

Der Dachstuhl brannte vollständig aus, das Gebäude ist Polizeiangaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Das Haus sei einsturzgefährdet. Die Gebäudestatik muss demnach geprüft werden, auch um Beschädigungen an umliegenden Häusern auszuschließen.

In einem benachbarten Gebäude wurden die Menschen laut Polizei sicherheitshalber evakuiert, durften aber wieder zurück in ihre Wohnungen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.