Mitarbeiter nach Brand in Autohaus gestorben

Nach dem Brand in der Halle eines Autohauses in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) ist ein Mitarbeiter nun im Krankenhaus gestorben. Der 28-Jährige hatte versucht, die Flammen zu löschen und sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er war nach dem Unglück vor circa zwei Wochen in eine Spezialklinik gebracht worden.

Der Mann hatte Arbeiten an einem Auto durchgeführt, als es zum Brand kam. Eine Ursache für das Feuer stand zunächst nicht fest. Die Kriminalpolizei ermittelt und hat Kriminaltechniker sowie einen Gutachter hinzugezogen.