Nächtlicher Brand – 57 Menschen in Sicherheit gebracht

Wegen eines nächtlichen Feuers in einem Mehrfamilienhaus in Bad Nauheim in der Wetterau hat die Feuerwehr 57 Menschen in Sicherheit gebracht. Laut Polizei besteht der Verdacht, dass jemand außerhalb des vierstöckigen Gebäudes durch eine Öffnung einen Brand in einem Müllschacht gelegt hatte. Der giftige Rauch zog nach oben. Die Feuerwehr brach auch Türen auf, um sicherzustellen, dass niemand in den betroffenen Wohnungen war.

«Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr hat Schlimmeres verhindert», sagte ein Polizeisprecher. Es habe keine Verletzten gegeben. Auffällig sei, dass nahezu gleichzeitig in Bad Nauheim auch zwei Müllcontainer im Freien gebrannt hätten. Etwa zwei Stunden später seien in der Kurstadt zudem in der Toilette einer Bankfiliale Zeitungen angezündet worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.