Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Panorama
Icon Pfeil nach unten

Feuer: Scheunenbrand verursacht Schaden in sechsstelliger Höhe

Feuer

Scheunenbrand verursacht Schaden in sechsstelliger Höhe

Eine Scheune brennt im Vogelsbergkreis in der Nacht völlig aus. Noch ist vieles unklar.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Bei einem Scheunenbrand in Kirtorf-Lehrbach ist ein hoher Sachschaden entstanden, verletzt wurde niemand. (Symbolbild)
    Bei einem Scheunenbrand in Kirtorf-Lehrbach ist ein hoher Sachschaden entstanden, verletzt wurde niemand. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa

    Sachschaden in sechsstelliger Höhe ist in der Nacht bei einem Scheunenbrand in Kirtorf-Lehrbach im Vogelsbergkreis entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar.

    Der Brand sei kurz nach Mitternacht gemeldet worden. Weil die Nachlöscharbeiten aufwendig seien, könne die genaue Höhe des Schadens bisher nicht beziffert werden, hieß es von den Ermittlern.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden