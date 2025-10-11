Scheunenbrand verursacht Schaden in sechsstelliger Höhe

Sachschaden in sechsstelliger Höhe ist in der Nacht bei einem Scheunenbrand in Kirtorf-Lehrbach im Vogelsbergkreis entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei mitteilte. Wie es zu dem Feuer kam, ist derzeit noch unklar.

Der Brand sei kurz nach Mitternacht gemeldet worden. Weil die Nachlöscharbeiten aufwendig seien, könne die genaue Höhe des Schadens bisher nicht beziffert werden, hieß es von den Ermittlern.