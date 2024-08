Schweinestall gerät in Brand - sieben Tiere verenden

Bei einem Scheunenbrand in Hauneck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) sind sieben Schweine verendet. Das Feuer ging von einem Pferdeanhänger auf einem landwirtschaftlichen Kleinbetrieb aus, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer dehnte sich auf einen Schweinestall aus, wobei alle sieben Hausschweine entweder unmittelbar starben oder aufgrund ihrer Verletzungen «erlöst werden» mussten, wie es in einer Mitteilung hieß. Die Feuerwehr verhinderte, dass der Unterstand in Vollbrand geriet. Den Angaben zufolge entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro; Menschen kamen nicht zu Schaden.

Schweinestall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Scheunenbrand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis