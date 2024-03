Sechs Verletzte bei Brand in Oberbayern

In einer Cocktailbar in Garmisch-Partenkirchen bricht ein Feuer aus. Sechs Menschen werden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Bei einem Brand in einer Cocktailbar in Oberbayern sind sechs Menschen leicht verletzt worden. Das Feuer sei aus zunächst unbekannten Gründen in der Bar in Garmisch-Partenkirchen ausgebrochen, teilte ein Polizeisprecher mit. Das Lokal mit rund 100 Menschen darin sei evakuiert worden. Die Verletzten kamen mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Wo genau das Feuer in der Nacht zum Samstag ausgebrochen ist und wie weit es sich ausgebreitet hat, konnte der Polizeisprecher zunächst nicht sagen. Es habe aber eine starke Rauchentwicklung gegeben. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

(dpa)