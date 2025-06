Feuer in Ferienwohnung – Sechs Menschen verletzt

Sechs Menschen sind bei einem Feuer in einer Ferienwohnung in Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) leicht verletzt worden - darunter ein Kind. Ursache für das Feuer soll den bisherigen Ermittlungen nach ein Pedelec-Akku gewesen sein, der sich in der Ferienwohnung im Ortsteil Unteruhldingen entzündet hatte, wie die Polizei mitteilte. Der entstandene Schaden wurde auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Ein 63-Jähriger habe den Brand bemerkt. Der Mann habe zunächst noch versucht, den Akku aus dem Haus zu bringen und sich dabei Verbrennungen zugezogen. Durch den Funkenflug seien zu dem Zeitpunkt bereits mehrere Möbel in Brand geraten. Im Gebäude entwickelte sich laut Polizei starker Rauch.

Gebäude vorerst nicht mehr bewohnbar

Die sechs Verletzten waren zwischen fünf und 92 Jahren alt. Bei allen bestand der Verdacht auf Rauchvergiftung. Sie wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Gebäudeteile ausbreitete. Neben 33 Feuerwehrleuten seien 28 Kräfte vom Rettungsdienst vor Ort gewesen. Das Gebäude sei vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen laufen.